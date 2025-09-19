ザ・ノース・フェイスがエメ レオン ドレと初コラボ　ファイヤーマンジャケットなど5型を発売

「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」が、ニューヨーク発のアパレルブランド「エメ レオン ドレ（Aimé Leon Dore）」との初のコラボレーションコレクションを9月26日に発売する。THE NORTH FACE Alter、THE NORTH FACE＋、ザ・ノース・フェイス 丸の内、「ゴールドウィン（Goldwin）」公式オンラインストアで取り扱う。

コラボでは、エメ レオン ドレの世界観とザ・ノース・フェイスが培ってきたアウトドアギアの機能美を掛け合わせた全5型を展開。ウールで再構築したヌプシジャケット（13万900円）、ナイロン素材を用いたデナリジャケット（6万4900円）、はっ水加工を施した3層構造のポリエステルを表地に採用したファイヤーマンジャケット（9万7900円）といったアパレルアイテムのほか、フロントに両ブランド名をあしらったジャカードラベルをデザインしたボレアリスバッグ（3万7400円）、ブルー × ブラックのフルグレインレザーアッパーを備えた防水仕様のトレッキングシューズ（4万1250円）をラインナップする。

