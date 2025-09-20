¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×ÅÜÞ¹¤ÎºÇ½ªÏÃ ¡ÈÐúÑ´»Ò¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¡ªËÜÀ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿ÂçÏÂ(µÆÃÓÉ÷Ëá)¡¢ÉðÂ¢(Ý¯°ææÆ)¤ò½±¤¦¡ª°Ë¿á(²ÃÆ£À¶»ËÏº)¤ÏÁ´¹ñÌ±¤òÉ¸Åª¤Ë¡Ä
ËÜÆü9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¤ËÂè10ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷ Ý¯°ææÆ¼ç±é¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¡£
Âè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¡È¤¬¤·¤ã¤É¤¯¤í¡É¡ÊÆ·¿å¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¤Ë·â¤¿¤ì¤¿·ÙÈ÷ÉôÄ¹¤Î²°Âå¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¾±¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂ©¤ò¤Ò¤¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡ÈÈÌ¼ã¡É°Ë¿á¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ»¦¿Í¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤ÈÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÈÐúÑ´»Ò¡Ê¤¯¤°¤Ä¤·¡Ë¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉðÂ¢¤Ë¡¢ÂçÏÂ¤ÏËÜÀ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½±¤¤¤«¤«¤ë¡£
°ìÊý¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢°Ë¿á¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡ÖNEWS FACT¡×ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢±âÈþÂçÃÒ¡Ê¸Í¼¡½Å¹¬¡Ë¡¢²ÌîÀ»Íå¡ÊÊÒ²¬Îé»Ò¡Ë¡¢¿¿ÆéÌî¡¹²Ö¡ÊµÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ë¤Î¡È»à¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡É¤¬Â³¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÜÞ¹¤ÎºÇ½ªÏÃ¡¢°Ë¿á¤¬¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÌ±¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿·×²è¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¤½¤·¤Æ¡ÈÐúÑ´»Ò¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤ËË½¤«¤ì¤ë¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¹¥È1Ê¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡ü¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÇÛ¿®¡ª
ºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸å¤«¤é¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Á´2ÏÃ¤òÇÛ¿®¡£¾ÜºÙ¤ÏºÇ½ªÏÃÊüÁ÷¸åÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¡ü¡ÈÍÅ¡É ¤ªÌÌ¤Ì¤ê¤¨ ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É´ë²è¼Â»ÜÃæ
¡ÈÀÄµ´¡É¤äÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÈÍÅ¡É¤Î¤ªÌÌ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡ª¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òA4¥µ¥¤¥º¤Î»æ¤Ë°õºþ¤·¤Æ¸ü»æ¤ËÅ½¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥´¥à¤ä¤Ò¤â¤òÄÌ¤»¤Ð´°À®¡£¿§¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ªÌÌ¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ÊüÁ÷¶ÉÀêµò¤Ì¤ê¤¨¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¼¤ÒSNSÅê¹Æ¤ò¡ªÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ò¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827t27rch3uafwycbvp.html
¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤ÈºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£³ÆÏÃ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª
TVer ÌµÎÁÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer
Hulu¤Ç¤Ï¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×ºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É²áµîºî¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¡¢Æ±¤¸À¤³¦Àþ¤Î¡ÖÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡×¤òÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
Hulu ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu
¡ü¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×³µÍ×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 7·î´üÅÚÍË¥É¥é¥Þ
¢£¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Æ»ºäÃéµ×
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Èø¾åµ®ÍÎ
¢£±é½Ð¡¡ÂçÃ«ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§¡¡À¾Â¼Î»
¢£µÓËÜ¡¡Ê¡ÅÄÅ¯Ê¿
¢£¼çÂê²Î¡§¡ÖW¡× Snow Man¡ÊMENT RECORDING¡Ë
¢£²»³Ú¡¡¥²¥¤¥ê¡¼°²²°
¢£À©ºî¶¨ÎÏ¡¡AX-ON
¢£À½ºîÃøºî¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
