アディッション アデライデ × エゴンラボ　ジャンプスーツを数量限定で発売

表参道のセレクトショップ「アディッション アデライデ（ADDITION ADELAIDE）」が、「エゴンラボ（EGONlab.）」とのコラボレーションアイテムを数量限定で発売する。9月20日からアディッション アデライデの店舗および公式オンラインストアで取り扱う。

コラボアイテムは、エゴンラボの2024年秋冬コレクションで発表したジャンプスーツをベースに、アディッション アデライデの視点を通して再構築。重厚感のあるオリジナルモデルとは異なり、エゴンラボのテーラードアイテムを象徴するシグネチャーウールを採用し軽量化を図ることで、実用性とシルエットの美しさを兼ね備えたアイテムに仕上げた。トップス部分には、スプレッドカラーやラグランポケット、ウエストの共布のベルト、パッド入りショルダーを配し、パンツ部分はワイドシルエットのロング丈で仕上げた。価格は26万1800円。

◾️アディッション アデライデ

営業時間：12:00〜20:00

所在地：東京都渋谷区神宮前4-19-8 アロープラザ 1階