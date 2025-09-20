Âç¸ç¡¡¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¼«¿È¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÄÂç¾Ç¤ê¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡Ä¤ªÁ°¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£A¤§¡ªgroup¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡Ê23¡Ë¤¬¼«¿È¤È²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¾Ç¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëº´Ìî¤Ï¡ÖÀéÄ»¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÇËÍ¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÎVTR¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤À¤¬¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤ÏµÊ±ì½ê¤Ç°ì²ó¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡×¤ÈÂç¸ç¤È¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÊ±ì½ê¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÂç¸ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡Ä¤ªÁ°¡Ä¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â¤¶¤ï¤Ä¤¯¤È¡¢º´Ìî¤Ï¤¹¤°¤Ë¡ÖËÍ¤ÏµÛ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤ÏµÛ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â!µÛ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â!¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¾Ð¤¤¤¬Êñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢º´Ìî¤Ï¡ÖµÛ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡£¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤»¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£