¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
ÃË»Ò200m·è¾¡¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤¬19ÉÃ52¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£
¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤Ï¡¢Áª¼ê¾Ò²ð¤Ç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡È¸µµ¤¶Ì¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î´éÉÕ¶á¤Þ¤ÇÂ¤¬¾å¤¬¤ë¶Ã°Û¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤ß¤»¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï4Áª¼ê¤ÎÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤¶Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¾¡Íø¤Î¤«¤á¤Ï¤áÇÈÏ¢È¯¡ª¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª¼ç¿Í¸ø´¶¡×¡Ö²¿¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¥é¥¤¥ë¥º¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¡×¡ÖÁö¤ëÁ°¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Í¤Ç¤âÆþ¤Ã¤È¤ó¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×¡ÖÁö¤ëÁ°¤Î¿âÄ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤â¤¨¤°¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤Ë¶Ã¤¯Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤Ïº£Âç²ñ¡¢100m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥ì¡¼¤Ç¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£