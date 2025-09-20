°æ¾åVSÃæÃ«¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡Ö¥«¥·¥á¥í¤«¤Ê¡×¡¡Ä©È¯¾Ã¤¨¤¿°Æ¸¤ÎÌî¿´¡¡Áá´üKO¤Ê¤é¡Ö°æ¾å¤ÎÊý¤«¤é¶½Ì£»ý¤Ä¡×
10·î25Æü¤Ë¥«¥·¥á¥íVSµµÅÄµþÇ·²ð
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡£10·î25Æü¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Î¥Ó¥·¥å¥±¥¯¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇµµÅÄµþÇ·²ð¡ÊMR¡Ë¤È¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë58¥¥í·ÀÌó10²óÀï¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥·¥á¥í¤Ï¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶½¹Ô¤Ï¸µÀ¤³¦3³¬µé²¦¼Ô¡¦µµÅÄ¶½µ£»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖSAIKOU¡ßLUSH¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÁ´»î¹çÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢»ØÎØ¡¢ÏÓ»þ·×¤ò¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µþÇ·²ð¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤ä¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¶õ¤¤¤Æ¤ë¡£ºÐ¤âºÐ¤Ç¤·¤ç¡£Ì¾Á°¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡¢¤³¤³¤Ç°ìÈ¯¤«¤Þ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥«¥·¥á¥í¤Ï¡ÖËí¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È·Ù¹ð¡£¡Ö´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ä©È¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±µþÇ·²ð¤Ï¡Ö1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤ª¤¦¤ä¡£Æ¨¤²²ó¤ó¤Ê¤è¡£1¥é¥¦¥ó¥ÉKO·èÃå¤ä¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤éÅÒ¤±¤ë¡©¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£µþÇ·²ð¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¡¢Á´ÉôÅÒ¤±¤í¤ä¡£¤ä¤ë¤«¡©¡¡OK¡×¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¶½µ£»á¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¡Öº£¤¹¤°Åú¤¨¤ò½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤òÅÒ¤±¤ëÈ¯ÁÛ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤ÏIBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤äWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ê¤ÉÀ¤³¦3³¬µé¤òÀ©ÇÆ¡£2020Ç¯¤Ë¸½À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»î¹ç¤¬Î®¤ì¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°æ¾å¤ò¤·¤Ä¤³¤¯Ä©È¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥·¥á¥í¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¡¦¥Ê¥ª¥ä¤Ë¤Ï¤â¤¦¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬»î¹ç¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡£¤·¤«¤·¡Ö1¥é¥¦¥ó¥É¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤ÇKO¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÎÊý¤«¤é²¶¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤Î»î¹ç¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£²¶¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥·¥á¥í¤ÏÍèÇ¯5·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¡½ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡ËÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤¬KO¾¡¤Á¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤É¤Á¤é¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ß¡Ö¥«¥·¥á¥í¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ÃæÃ«¤âº£¸å¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î1¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥«¥·¥á¥í¤¬Î¾¼Ô¤ÈÀï¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸½¾õ¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤Ï24Ç¯10·î¤Ë¥µ¥¦¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤ÇÂÎ½ÅÄ¶²á¡£½é²óTKO¾¡¤Á¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¾·¤Ø¤¤¤ò1Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÈÌäÂê»ù¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥·¥á¥í¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µµÅÄ3·»Äï¤Î½¾·»Äï¡¦µþÇ·²ð¤Ï18Ç¯1·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥æ¡¼¥¹²¦ºÂ¤ò21Ç¯7·î¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¼Ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥«¥·¥á¥í¤¬WBO¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé6°Ì¡¢IBFÆ±µé11°Ì¡¢µþÇ·²ð¤¬ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé10°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï36ºÐ¤Î¥«¥·¥á¥í¤¬34¾¡¡Ê23KO¡Ë4ÇÔ1Ê¬1Ìµ¸ú»î¹ç¡¢26ºÐ¤ÎµþÇ·²ð¤¬15¾¡¡Ê9KO¡Ë5ÇÔ2Ê¬¡£
