¤¨¤óºá¤Ï¤Ê¤¼Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡©¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤¬ÍÉ¤é¤°±²Ãæ¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Îµ¼Ô¤¬¸«¤»¤¿·è°Õ¤È¤Ï¡Ú±Ç²è¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¡Û
¡¡ÆýÍÄ»ù¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤ÆÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡ÊSBS¡Ë¡×¡£2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¡¢¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤¬¤³¤ÎµÔÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¨¤óºá¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤Ê¤¼¤¨¤óºá¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡©¡¡»ö·ï¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô¤Ë¤è¤ëÞÕ¿È¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê14Ëç¡Ë
¾åÅÄÂçÊåµ¼Ô¡¡©2025¥«¥ó¥Æ¥ì
¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊóÆ»¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤¤¤Ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊóÆ»¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤ëÃËÀ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸«¤Ä¤á¹Í¤¨¹þ¤à¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Î¾åÅÄÂçÊåµ¼Ô¡£ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤À¡£¤½¤³¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤¨¤óºáÈï³²¼Ô¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ßÉÔ¿®¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊá»þ¤ËÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢ºÛÈ½¤ÇÌµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈÈºá¼Ô°·¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤¬ÍÉ¤é¤°Ãæ¡¢¡ÖÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î·è°Õ¤¬Á´ÊÔ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±£¤ì¤¿¼çÌò¤ÏÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤Ê¤É¤ÇÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡ÊShaken Baby Syndrome¡áSBS¡Ë¡×¤À¤È¤µ¤ì¡¢¿Æ¤ä¶á¤·¤¤¿Í¤¬ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤ì¤Ë¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ïµ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤¹¤ë¿Æ¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬²È¤Ç»Ò¤É¤â¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¡£¸ª¼Ö¤Ç¤¢¤ä¤·¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÂ¤òÓÌ¤¤¤Ç¡¢¾Ð¤¤À¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£ËÜ¶Ú¤ÈÌµ´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¼èºà¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢µ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í¤Î¼«Âð¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ß¼èºà¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¡¢¼«¤é¤Î»äÀ¸³è¤âÉ½¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÎÌò³ä¡×
¡¡¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¼èºà¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬½©ÅÄ¿¿»ÖÊÛ¸î»Î¡£Âçºå¤Ç·º»öÊÛ¸î¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤Ë¶á¤¤µï¼ò²°¤Ç½©ÅÄÊÛ¸î»Î¤¬Ãç´Ö¤È¸ì¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÌµ¼Â¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¿®¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×
¡¡Â³¤¯¸ÀÍÕ¤ËÀ¨¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡¢¤Ç¤â²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½©ÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¤«¤Ä¤Æµ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢¼èºà¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«±þ¤¸¤Ê¤¤ÆñÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¹Í§³Ø±à¤ÎäÆÃÓÂÙÅµ¸µÍý»öÄ¹¤Îº¾µ½»ö·ï¤Ç¼çÇ¤ÊÛ¸î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢NHKµ¼Ô¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¼èºà¤ò»î¤ß¤¿¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¼èºà¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¸À¤¦¤«¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ä¤Ê¤¤¤Î¡£¼èºà¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ë½©ÅÄÊÛ¸î»Î¤¬±þ¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡½©ÅÄÊÛ¸î»Î¤ÏÆü¡¹¤¨¤óºá¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëºÛÈ½¤È¸þ¤¹ç¤¦¤À¤±¤Ë¸½¾õ¤Ë¼ê¸·¤·¤¤¡£
¡Ö¿¿¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹õ¤«Çò¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹õ¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¿¿¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹õ¤À¤È¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ÎÌäÂê¤ò¤Ï¤°ã¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡¤½¤ÎÌäÂê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¡¢¸¡»¡Â¦¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°å»Õ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤ë¡£
¡Ö¤¨¤óºá¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á»ùÆ¸µÔÂÔ¤¬Ìµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»ùÆ¸µÔÂÔ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡È¤â¤Î¤¹¤´¤¤Äã¤¤³ÎÎ¨¡É¤Ç¤¨¤óºá¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡¡¤½¤¦Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï¾®»ù²Ê°å¤À¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£µÔÂÔ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¨¤óºá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¡È¤â¤Î¤¹¤´¤¤Äã¤¤³ÎÎ¨¡É¤Ë¼«Ê¬¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÌµ¼Â¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤¨¤óºáÈï³²¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ
¡¡±Ç²èºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£º£À¾µ®Âç¤µ¤ó¡£ÅÅµ¤¹©»ö¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»à¤Ê¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡£Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬°ì¿³¤ÏÍºáÈ½·è¡£¹´ÃÖ½ê¤Ë5Ç¯È¾¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿Ëö¡¢Æó¿³¤ÇµÕÅ¾Ìµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¡×¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡© ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤¦¡Ê¤¹¤Ç¤Ë¡Ë°ì²ó¡¢¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡£°ì²ó¤³¤¤¤Ä¹õ¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Çò¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤ó¤Ï¤¿¤Ö¤óÌµÍý¤ä¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖÈà¤ò¹õ¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î·é¤µ¤À¡£ÂáÊá»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤·¤¿±ÇÁü¤òº£À¾¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¡£¡È¥¤¥¤Ã¤¿¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸ØÄ¥¤µ¤ì¡¢ÂáÊáÊóÆ»¤Î¤æ¤¬¤ß¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê°¤¤²èÁü¤Ð¤Ã¤«¡¢µ¿¤¤¤â¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¸«¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤¤¤Ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÊóÆ»¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ØÅ¦¤Ë¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£À¾¤µ¤ó¤Î¸À¤¤Ê¬¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢¸«»ö¤ËÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¼«Ìä¤¹¤ë¡£
¡Ö»þ¤Ë¤Ïµ¼Ô¤â¿®¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡¿¿Ùõ¤ËÇº¤à¾åÅÄ¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Çº£À¾¤µ¤ó¤ÎÊÖ¤·¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¼¤Ò±Ç²è¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢ÌÜ¤ò³«¤«¤µ¤ì¤ë»×¤¤¤À¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ë¤³¤È¡×
¡¡¤¨¤óºá¤Î·Ð¸³¤¬º£À¾¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¼«Âð¤Î³¬ÃÊ¤Ë2³¬¤Þ¤ÇË¡Î§½ñ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¹öÃæ¤ÇÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ìµ¼Â¤ò¿®¤¸¹´ÃÖ½ê¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÌ²ñ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç»ä¤Ï¤¢¤ëÈ¯¸À¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò´î¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤À¡×
¡¡Ìµ¼Â¤Î¶¯Åð»¦¿Íºá¤Ç¹öÃæ29Ç¯¡£ºÆ¿³¤ÇÌµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ºù°æ¾»»Ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡Ø¥ª¥ì¤ÎµÇ°Æü¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÏËÜºî¤Ç¤âºù°æ¤µ¤ó¤¬¥Á¥é¥ê¤È±Ç¤ë¡£³«»Ï7Ê¬¤Û¤É¡¢¹ÃÆîÂç³Ø¤ÎºûÁÒ¹áÆà¶µ¼ø¤È¤¨¤óºá»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤À¡£¤ª¤È¤È¤·¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¨¤óºáµ¾À·¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£
¡¡º£À¾¤µ¤ó¤¬»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤é¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¾åÅÄ¤µ¤ó¤âÊÛ¸î»Î¤«¤éµ¼Ô¤ËÅ¾¤¸¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÈÀµµÁ¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡É¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¿ÍÀ¸¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±Ç²è¤À¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤³¤È¡£Æ±»þ¤Ë»ä¼«¿È¤ò´Þ¤áÊóÆ»¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÁÜºº¾ðÊó¤ò°Â°×¤Ë¿®¤¸¤ë¤Ê¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤¹¶µºà¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù
¡ÊÁêß· Åß¼ù¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë