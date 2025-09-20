°æ¾å¾°Ìï¤ËÇÔËÌ¤Î°ì°ø¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ä¡×¡¡Ä©Àï¼Ô¤Î¡È¼º¤ï¤ì¤¿Ìî¿´¡É¤ò»ØÅ¦¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡×
¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÎÇÔ°ø¤È¤Ï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï14Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¡ÖºÇÂç¤Î¶¯Å¨¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿Áê¼ê¤ò´°Éõ¤·¤¿¡£¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´°ÇÔ¤ÏÆüËÜ¤Î´Ä¶¤â°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯11·î¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢Âè1Àï°ÊÍè¡¢6Ç¯12Àï¤Ö¤ê¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î12¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¶¯ÂÇ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤Ç¶¯ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤ëÎäÀÅ¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Á´¤¯·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÎÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÊÌ¤Î¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Î¿Í¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤ó¤À¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¡£´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÈà¤é¤Î°ì¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤µ¡£Èà¤é¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤òÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬ÌîË¾¤ò¼º¤ï¤»¤ë¡£¿Í¡¹¤¬¾Ð´é¤Ç´¿·Þ¤¹¤ë¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡£MJ¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ë¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¡£Èà¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£»î¹ç¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡©¡¡Èà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶ÛÇ÷´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢Æ®Áè¿´¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ëºï¤¬¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖMJ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨Áê¼ê¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢Àè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
