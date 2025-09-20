¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ±Ç²è¤«¤éÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤Î3ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î´ñºÍ¡¢¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡£¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò10ËÜ¤·¤«»£¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9ËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥ì¥¶¥Ü¥¢¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¡Ê1992¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢¡Ø¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê1994¡Ë¤Ç°ìÌö»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ÈÆÈ¼«¤ÎË½ÎÏÈþ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è°¦¤ËËþ¤Á¤¿°úÍÑ¤Ç¡¢90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î±Ç²è¥·¡¼¥ó¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç3ËÜ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¢£¡Ø¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê1994¡Ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ë¹ì¤«¤»¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡£1994Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°Ê¹ß90Ç¯Âå±Ç²è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»¦¤·²°¥³¥ó¥Ó¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¡Ë¤È¥¸¥å¡¼¥ë¥¹¡Ê¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦L¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤ÎºÊ¥ß¥¢¡Ê¥æ¥Þ¡¦¥µ¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥Ö¥Ã¥Á¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¡Ë¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·²Áü·à¡£»þ´Ö¼´¤òÂçÃÀ¤Ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤¿¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÃÇÊÒÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¾å¤¬¤ë¹½À®Èþ¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï²ñÏÃ¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆË½ÎÏ¤ËÅ¾¤¸¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤Ï¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Î¿¿¹üÄº¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥¢¤È¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÍÙ¤ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÈºá±Ç²è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¼«Í³ËÛÊü¤ÊÊª¸ì¤Î±¿¤Ó¤¬´ÑµÒ¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ in ¥°¥é¥¤¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê2007¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï2007Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ in ¥°¥é¥¤¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡£¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡Ö¥°¥é¥¤¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î°ìÊÔ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢70Ç¯ÂåBµé±Ç²è¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬Á´ÊÔ¤òÊ¤¤¦¡£
¡¡ÅÁÀâ¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¡È¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥¤¥¯¡É¡Ê¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¤¬²þÂ¤¼Ö¤ò¶§´ï¤Ë¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤ò½±¤¦¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£Á°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¥¬¥é¥ê¤È¥È¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Á°È¾¤Ç¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¸åÈ¾¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢Éü½²¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÅ¸³«¤¬ÄË²÷¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡¢Â©¤òÆÝ¤à¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÎÇò¤¤¥À¥Ã¥¸¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¼ÀÁö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¡£ÁÆºï¤ê¤Ê±ÇÁüÈþ¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê°úÍÑ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÎÎ®¤Î±Ç²è¤Ø¤Î°¦¤Î¹ðÇò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¡Ê2019¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¡£Âè92²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ë¤ÈÈþ½Ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë°ìËÜ¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï1969Ç¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡£Íî¤ÁÌÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÇÐÍ¥¥ê¥Ã¥¯¡¦¥À¥ë¥È¥ó¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë¤È¡¢ÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¥¯¥ê¥Õ¡¦¥Ö¡¼¥¹¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ë¤ÎÍ§¾ð¤¬Ãæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÎÙ²È¤Ë½»¤à¤Î¤Ï½÷Í¥¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥Æ¡¼¥È¡Ê¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¡Ë¡£»Ë¼Â¤Î»´·à¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êª¸ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤â¤·¤â¡É¤Î·ëËö¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤ä°áÁõ¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç60Ç¯Âå¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÅ°ÄìºÆ¸½¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä±Ç²èºîÉÊ¤òåÌÌ©¤Ëºî¤ê¹þ¤à»ÑÀª¤«¤é¡¢¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Î±Ç²èÊ¸²½¤Ø¤ÎÊÐ°¦¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤È±Ç²è°¦¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª
¡¡¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë´ÑµÒ¤òÄ©È¯¤·¡¢¶Ã¤«¤»¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ë´î¤Ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¾×·â¡¢¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ¡Ù¤Î¼Â¸³Àº¿À¡¢¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¤Î±Ç²è°¦¡£¤¤¤º¤ì¤ÎºîÉÊ¤â¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÈþ³Ø¤òÇ»¸ü¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö10ËÜ¤·¤«»£¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê±Ç²è¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡£±Ç²è³¦Á´ÂÎ¤¬¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
