¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÍ¼¿©¤Ç²¿¤òºî¤ë¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡ª¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ïºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿ºÌ¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¹©Æ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ÖÍ¼¿©¤Ç²¿¤òºî¤ë¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡ª¡×¡Ö¤³¤Î°ìÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤ÎÆÚÆù¤ò±ö¸ÕÜ¥¤Ç¾Æ¤¡×¤È¡¢ÆÚÆù¤ò±ö¸ÕÜ¥ßÖ¤á¤ò¸ø³«¡£
¡¡ÆÚÆù°Ê³°¤Ë¤â¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿Í»²¡¢Âçº¬¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢¥Í¥®¡¢¥·¥½¡¢¥¹¥À¥Á¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò¾è¤»¤Æ¡¢²¼¤Î¤ªÆù¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¿¥ì¤Ï¡¡¥Ý¥ó¿Ý3 .¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü1. Çò¤À¤·1. ¤´¤ÞÌý0.5 ¡¢¥¹¥À¥Á¤®¤å¡¼¤Ã¤È¡£¡×¤È¡¢´»µÌ·Ï¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥¿¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ç¶Ì¤Í¤®¤Î¿ÝÄÒ¤±¤òºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¡ª¡¡¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¥Ï¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿§¸«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÉÔËþ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡¡¡Ø¤Ê¤ó¤«¿§¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¡¡¤È¡¢°ì¸ÀÄÉ²Ã¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¾Ð¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ï¼áÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ö¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼ ¥Ú¥í¥ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Î¸ø³«¤·¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÆÚÆù¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤ªÎÁÍýÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¿ÈÂÎ¤Ë¤è¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ö¤ï¤¡¡Á¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
