¡¡½÷Í¥¤Î»³ºê¹ÉºÚ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤Ç­¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤ÈÌë£±£±»þ¡Á¡¡£Â£Ó£Ô£Â£Ó¤ÇÊüÁ÷¤Î¡¡¡Ø¡ô¤Í¤³¼«Ì¡¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤Ã¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡¡¡ô¤¦¤Á¤Î»ÒÃ£¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÂô»³¤ÎÇ­¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ç­¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤È¿å¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÈÖÁÈ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ò¥í¥Ê¤µ¤ó¤Ï¥Í¥³ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÖÁÈ¤Ï¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤ª¤ÎÂç¤­¤µÇ­¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£