¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò¸À¤¨¤ë»Ò¤Ë°é¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤Î¹©É×¡¡¡È»¡¤µ¤Ê¤¤°é»ù¡É¤Ë¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡ª¡×¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡Æ¦¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÀäÂÐ»¡¤·¤Ê¤¤¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç1Ëü9000°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¡Ö¹¢¤¬¤«¤ï¤¤¤¿¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Þ¥Þ¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤Æ¤ë¹©É×
Æ¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¨¥Ã¥»¡¼Ì¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î29Æü¤«¤é10·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤«¤é¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ¦¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ¦¤µ¤ó¡Ö»ä¤Î»Ò°é¤ÆÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¡©¡Ù¤È»Ò¤É¤â¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬²¿ºÐ¤´¤í¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Æ¦¤µ¤ó¡Ö3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤¬Íß¤·¤¤¤Î¡©¡¡¤¸¤ã¤¢Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Éü¾§¤µ¤»¤ë·Á¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¡Ö¡Ø»¡¤·¤Ê¤¤¡Ù¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ä¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Æ¦¤µ¤ó¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹ÓÇÈ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤âÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÆü¡¹ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤º¤Ã¤È¼é¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µÉ×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø»¡¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤ÃË¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡×
Q.¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Æ¦¤µ¤ó¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4¡Á5ºÐ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¤ï¤¶¤È»¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤¤Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
Q.¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Æ¦¤µ¤ó¡Ö¡ØÆ±¤¸¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ù¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ØÇ¯Ä¹¤µ¤ó¤ä¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤º¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾®³Ø¹»°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Û¤ÉÀèÀ¸¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤Î½¬´·¤Å¤±¤Ï¤è¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×