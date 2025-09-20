Î¦¼«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌÂºÌ¤Î¿··¿Áõ¹Ã¼Ö¤À¡ª µ¡´Ø½ÆºÂ¤âÈ¯±ìÃÆÈ¯¼Íµ¡¤âÈ÷¤¨¤¿É¸½à»ÅÍÍ¡ÖAMV¡×¤¬¸ø³«
¡¡ÆüËÜÀ½¹Ý½ê¤Ï2025Ç¯9·î17Æü¡¢ÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¡Ê¿Í°÷Í¢Á÷·¿¡ËAMV¤Î½é¹æµ¡¤òÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÇ¼Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª¡ÛÁõÎØÁõ¹Ã¼ÖAMV¡¢2¿§ÌÂºÌ¤ÈÃ±¿§ÅÉÁõ¤ò¸«Èæ¤Ù¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËÉ±Ò¾Ê¸þ¤±¤ÎÁõÎØÁõ¹Ã¼ÖAMV¤Î²èÁü¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®¼ÖÎ¾¤Ë»Ü¤µ¤ì¤ëÎÐ¤ÈÃã¤Î2¿§ÌÂºÌ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¼ÖÂÎ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤Ç¤¹¡£
¡¡AMV¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿8ÎØ¶îÆ°¤ÎÁõ¹ÃÀïÆ®¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¾è°÷3Ì¾¤Î¤Û¤«¤Ë12Ì¾¤ÎÊ¼°÷¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±Ò¾Ê¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÍÑ¤Î¥³¥Þ¥ÄÀ½96¼°ÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ2022Ç¯12·î¤Ë¼¡´üÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤ò·èÄê¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°½Ð¤ÎÆüËÜÀ½¹Ý½ê¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤ê¡¢2023Ç¯8·îËö¤Ë¤Ï2¼Ò¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ç¤Ï¡¢2023¡ÊÎáÏÂ5¡ËÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ç½é¤á¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ÅÙÍ½»»¤Þ¤Ç¤Ë82Î¾¤ÎÄ´Ã£¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜÀ½¹Ý½ê¤¬2024Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤Ë¤¢¤ë¼¼Íö¹©¾ì¤Ç¡¢26Î¾¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤·¤ÆËÉ±Ò¾Ê¤ØÇ¼Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄê¿ô¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢¼Ò¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¼ÖÂÎ¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
