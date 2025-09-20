¡Ö¥É¥é¥à¤òÃ¡¤±¤ÐÃ¯¤«¤¬»à¤Ì¡Ä¡×ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤È¡È»à¤ò¾·¤¯±î¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡É¤¬ËÂ¤°ÀïØË¤Î¥Û¥é¡¼ÂÎ¸³¡Ô¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡Õ
¡¡¡È¥Û¥é¡¼¤ÎÄë²¦¡É¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÎÃ»ÊÔ¡Ö±î¤È¥·¥ó¥Ð¥ë¡×¤ò´ð¤Ë¡¢ ¡È¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¿·¤¿¤Êµð¾¢¡É¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹¤¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á±Ç²è²½¡£ËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«Á°¤«¤éÍ½¹ðÊÔ¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬72»þ´Ö¤Ç1²¯900Ëü²óÄ¶¤Ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥Û¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°ËÜ¿Í¤¬¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Û¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡¢¡¢¡¢¡
¤µ¤È¤¦¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¡Ì¡²è²È¡£2012Ç¯¡¢¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×·ÇºÜ¤Î¡ØËâË¡¾¯½÷¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¥µ¥¤¥È¡Ù¤ä¡¢¡ØÉÔ»à¤ÈÈ³¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î²Æ¤¬Îö¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ê¸¶ºî¡§µÜ·î¿·¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
STORY
ÁÐ»Ò¤Î¾¯Ç¯¥Ï¥ë¤È¥Ó¥ë¤Ï¼ºí©¤·¤¿Éã¤Î²ÙÊª¤«¤é¡¢¤¼¤ó¤Þ¤¤»Å³Ý¤±¤Î±î¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Í¤¸¤ò´¬¤¤¤Æ±î¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î¼þ°Ï¤Ç¡ÈÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î»à¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ¯¤³¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£µ¤Ì£¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿·»Äï¤Ï¡¢±î¤ò¸Ï¤ì°æ¸Í¤Ø¤ÈÁò¤ë¡£25Ç¯¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï·ëº§¤·Â©»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¥Ï¥ë¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤ÆÂ©»Ò¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢·»¤Î¥Ó¥ë¤È¤âÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±î¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¨¡¨¡¡£
STAFF & CAST
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹¡¿½Ð±é¡§¥Æ¥ª¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥º¥é¥Ë¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¥ó¥ô¥§¥ê¡¼¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¡¿2025Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿98Ê¬¡¿ÇÛµë¡§KADOKAWA¡¿© 2025 C2 MOTION PICTURE GROUP, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
¡Êº´Æ£ ·òÂÀÏº¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¡Ë