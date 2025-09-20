¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢Íè·î¡¢½¬¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¹ç°ÕÌÀ¤é¤«¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢Íè·î¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½¬¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¸å¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Íè·îËö¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ëAPEC¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½¬¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¼«¤é¤¬Ë¬Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢½¬¼çÀÊ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËË¬ÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖTikTok¤Î¾µÇ§¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢½¬¼çÀÊ¤¬¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£