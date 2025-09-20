ADHD¤Î¿Í¤¬Ìµ¼«³Ð¤ËÇ¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡ÖÄ¶¥à¥À¤ÊÀÇ¶â¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤è¤ê¶ì¼ê¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö·×²èÅª¤ËÃù¶â¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¥â¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª¶â¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À³Ê¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÖÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö100À¤ÂÓ°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¯Ã£¾ã³²ÀìÌç¤ÎFP¤Ç¼«¿È¤âADHDÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦´äÀÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨¸½ºß¡¢Àµ¼°¤Ê¿ÇÃÇÌ¾¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤«¤é¡Ö¿À·ÐÈ¯Ã£¾É¡×¤ØÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£
ADHD TAX¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡¡ADHD TAX¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤ÏADHDÆÃÀÍ³Íè¤Î½ÐÈñ¤ò»Ø¤¹³¤³°¤Ç¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤ÈADHDÀÇ¡£¤Ä¤Þ¤êADHD¤ÎÆÃÀ¤¬¸¶°ø¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¥¹¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇº¤ß¤¬À¤³¦¶¦ÄÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ËÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤¬Æ±»þ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤âADHD TAX¤Î¤¿¤á¤Ë1Ç¯´Ö¤Ç100Ëü±ß¶á¤¯¿á¤Èô¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡20ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÇ¤°ÕÊÝ¸±¤Î¹¹¿··î¡£Åö»þ¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ADHD¤ªÆÀ°Õ¤ÎÀè±ä¤Ð¤·¤ÇÇ¤°ÕÊÝ¸±¤¬¼º¸ú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢100Ëü±ß°Ê¾å¤ò¼«Ê¢¤ÇÇå½þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿½ÐÈñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖADHD TAX¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×
¡¡¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢Ì¤¤À¤ËÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊADHD TAX¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¶â¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿FP¤È¤·¤Æ¡¢ADHD TAX¤ò¡Ö7¤Ä¤ÎÀÇ¶â¡×¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤Î1¤Ä¡¢¡ÖËºµÑÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËºµÑÀÇ¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð²Ý¶â¡¢ºÆÈ¯¹Ô¡×
¡¡ADHD¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¡×¤Ë¤è¤ë½ÐÈñ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀÇ¶â¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤òËºµÑÀÇ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²òÌóËº¤ì
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊ¤ÎÊÖµÑËº¤ì
¡¦½ÐÀè¤Ç²¿ÅÙ¤âÇã¤¦½¼ÅÅ´ï
¡¡¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËºµÑÀÇ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤Ëº¤ì¡£¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤Ëº¤ì¤ÇÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤ËÀÇ¶â¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î»ÙÊ§¤¤Ëº¤ì¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£»ä¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Ì±ÀÇ¤òÂÚÇ¼¤¹¤ë¤È¡¢ÍÂ¶â¸ýºÂ¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î²òÌóÊÖÌá¶â¤¬º¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËºµÑÀÇ¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Ë¤è¤ë½ÐÈñ¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡»ä¤ÏCD¥ì¥ó¥¿¥ëÁ´À¹´ü¤Î»þÂå¤Ë¡¢±äÂÚ¤Ë±äÂÚ¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¯¤ë¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÊÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡Ë¤òÄê²Á¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÎ©ÇÉ¤ÊËºµÑÀÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡ª ¤³¤ì¤ÏËºµÑÀÇ¤À¡ª¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆADHDÀÇ¤«¤â¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìµ°Õ¼±¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤Ï¡¢ËÜÍèÊ§¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë