µ¿ÏÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë»þ¤â¡ÖÈà¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¡¸½Ìò°úÂà·è°Õ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¸ì¤êÂ³¤±¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î¡ÈÂº·É¤Î¿´¡É

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤ò´Ó¤¤¤¿ÊÆµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤éÂ¿¤¯¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤»þ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÅÇÏª¡£·è°Õ¤ÎÍýÍ³¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿!? ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³Î¿®51¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤¤¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿Åê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÈà¤Î»Ä¤·¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬Êª¸ì¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢MLB¤Ç¤ÎÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ï222¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ»»150»î¹ç°Ê¾å¤ËÀèÈ¯¤·¤¿1000¿Í°Ê¾å¤ÎÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¹õÀ±¡Ê96ÇÔ¡Ë¤è¤ê¤â¡ÖÌµ¼ºÅÀ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡Ê101¡ËŽ£¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤Í£°ì¤ÎÅê¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óMVP¤â³ÍÆÀ¡£¤Þ¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÅÂÆ²Æþ¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ÎÂç¤Ê¤ëº¸ÏÓ¤¬»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ç®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òÊ¿Á³¤È¤³¤Ê¤¹ÂçÃ«¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤ÂçÃ«¤¬°ìÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤â¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï°ÎºÍ¤ËÀ¸¤¸¤¿µ¿µÁ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÀìÂ°ÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤«¤é°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¤Ø¤Èµð³Û»ñ¶â¤òÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬°ìÉô¤ÇÉâ¾å¡£ËÜ¿Í¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÈà¡Ê¿å¸¶»á¡Ë¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ÷¶â¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢µö²Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢µ¿¤¤¤¬´°Á´¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSports Net LA¡Ù¤Ç¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ÎÌäÂê¤äÊóÆ»¤Î·öÁû¤ÇÈà¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¾å¼ê¤¯Å¬±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âÈà¼«¿È¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æüº¢¤«¤éÉñÂæÎ¢¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â¿¿·õ¤ËÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÃ«¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÀµÄ¾¤ÊÁÊ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎºÍ³Ð¤òÃ¯¤è¤ê¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î°ìÀþµé¤È¤·¤ÆÅê¤²Â³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÀ¨¤ß¤òÃ¯¤è¤ê¤âÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Åê¼ê¤È¤·¤ÆÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î»þ¤¬·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯9·î¡£ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ØKLAC¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Æ±Î½¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò±£¤µ¤º¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ä¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÆü¡¹¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÆóÅáÎ®¤Î´õ¾¯À¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¡¢À¤´Ö¤Ë·É°Õ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÎ¾Êý¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤½àÈ÷¤ÈÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÂº·É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÅêÂÇ¤Î¡ËÎ¾Â¦ÌÌ¤ò¤³¤¦¤·¤Æ´Ö¶á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê·Ð¸³¤À¡×
¡¡»þ´Ö¤Ë¤·¤ÆÌó2Ç¯¡£Æó¿Í¤¬¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿»þ´Ö¤Ï·è¤·¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÎ¾Íº¤Ï¿¼¤¤å«¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¡£
