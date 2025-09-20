»ñ»º550Ëü±ß¡Ö²ÈÄíºÚ±à¤äËèÌë¤ÎÄà¤ê¡£ÊØÍø¤µ¤ò¼Î¤Æ¤ì¤ÐÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤¬°ìÈÖ¡×76ºÐÃËÀ¤ÎÏ·¸åÎ¥ÅçÀ¸³è
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢»³¸ý¸©ºß½»76ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê56ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§»³¸ý¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§900Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§50Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â4Ç¯¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â34Ç¯
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ12Ëü±ß
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¤ÏÇ¯¶â¤ÇÊë¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢I¥¿¡¼¥ó¤ÇÅçÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï½½Ê¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤³¤ÎÀ¸³è¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¤¿¤á¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö17Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ü½»¸å¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö²ÈÄíºÚ±à¤Ç¤ÎÌîºÚ¼ý³Ï¡¢ËèÌë¤ÎÄà¤ê¡×¤Ç¼«µë¼«Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤«¤é¡Ö³²½Ã¶î½ü¤Î¥¤¥Î¥·¥·Æù¤¬»þ¡¹¤â¤é¤¨¤ë¡£µû¤äÌîºÚ¤ÏÊª¡¹¸ò´¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡×¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¿©Èñ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÊØÍø¤µ¤ò¼Î¤Æ¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤¬°ìÈÖ¡×¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÆÃ¤ËÎ¥Åç¤Ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òëð²Î¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢»³¸ý¸©ºß½»76ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§76ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê56ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§»³¸ý¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§900Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§50Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â4Ç¯¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â34Ç¯
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·ÎðÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§28Ëü5258±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ12Ëü±ß
¡ÖÀ¸³è¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¤ÏÇ¯¶â¤ÇÊë¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢I¥¿¡¼¥ó¤ÇÅçÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï½½Ê¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤³¤ÎÀ¸³è¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¤¿¤á¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö17Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥Î¥·¥·Æù¤¬»þ¡¹¤â¤é¤¨¤ë¡×Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö2¥«·î¤Ë1²ó¤Î¿åÆ»¸¡¿Ë¤Ç1Ëü±ß¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¤¹¤¬¹ñ¤ÎÅý·×Ä´ºº°÷¤Ç1Ëü¡Á3Ëü±ß¡×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
°Ü½»¸å¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö²ÈÄíºÚ±à¤Ç¤ÎÌîºÚ¼ý³Ï¡¢ËèÌë¤ÎÄà¤ê¡×¤Ç¼«µë¼«Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤«¤é¡Ö³²½Ã¶î½ü¤Î¥¤¥Î¥·¥·Æù¤¬»þ¡¹¤â¤é¤¨¤ë¡£µû¤äÌîºÚ¤ÏÊª¡¹¸ò´¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡×¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¿©Èñ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃ¤ËÎ¥Åç¤Ï¤¤¤¤¡×ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÊª²Á¤âÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Ç¯¶â¤Ï³Î¼Â¤ËÁêÂÐÅª¤ËÌÜ¸º¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÊØÍø¤µ¤ò¼Î¤Æ¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤¬°ìÈÖ¡×¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÆÃ¤ËÎ¥Åç¤Ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òëð²Î¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)