ÂÎ´¶¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤ÎÊª²Á¸«²ò¡¢¡Ö¼º¶ÈÎ¨¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡×¤¬ÃÙ¤é¤»¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¹½Â¤²þ³×
Êª²Á¾å¾º¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ïº£¸å¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§CAPTAINHOOK/Shutterstock.com¡Ë
Æü¶ä¤Ï9·î18¡Á19Æü¤Ë¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£ÊÝÍ¤¹¤ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡ÊREIT¡Ë¤ÎÇäµÑ¤ò·è¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£Êª²Á¾å¾º¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£10·î¤Ë¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤ËÂå¤ï¤ë¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÎ¤ë¾å¤ÇÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤«¡£¸µÆü¶ä¤Î¿ÀÄÅÂ¿²Ä»×¡¦ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÀìÌ³Íý»ö¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊJBpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ê¿ÀÄÅ Â¿²Ä»×¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÀìÌ³Íý»ö¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
2¡ó°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬4Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥Ç¥Õ¥ì¡×
¡¡¿·À¯¸¢¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¤ß¤¨¤ë¤Î¤ÏÍè·î¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£¿·À¯¸¢¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÏÀÅÀ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÏÀ¤ò¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑÀë¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¾Êý¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢Êª²Á°ÂÄê¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë2¡ó¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÄ¶¤¨¤ëÊª²Á¾å¾º¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç¤â¤¦4Ç¯Â³¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ðÄ´Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï2¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Êª²ÁÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Î¸ø¼°¸«²ò¤Ï¡¢²¿¤È¤âÀ¸³è¼Â´¶¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢¡Ö¤Þ¤À¥Ç¥Õ¥ì¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤â¥Ô¥ó¥È¤Ï¤º¤ì¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î´ðÄ´¤ò¼¨¤¹Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤ò¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ò¹½À®¤¹¤ëÉÊÌÜ¤«¤é°ì»þÅª¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ì¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢À¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¡£
¡¡¸Ä¿Í¤¬¤ß¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤ÎÁ°¤Î»ö¾ð¤Ë¡¢À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤¬´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÁ´ÂÎ¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÅª¤ËÌÀ¤ë¤¤Å¸Ë¾¤¬Âó¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¡×Ã¦µÑ¤âÀë¸À¤»¤º¡¢2¡ó°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬4Ç¯¤âÂ³¤¯¾õ¶·¤ò¿µ½Å¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯ÆÝ¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¶âÍ»´Ä¶¤ò´ËÏÂ¤«¤é°ú¤Äù¤á¤ËÅ¾¤¸¤¿»þÅÀ¤¬Áá²á¤®¤¿¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÈãÈ½¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤áÊý¸þ¤Ø¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹¤òí´í°¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î·Êµ¤´ð½àÆüÉÕ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Ï·Êµ¤³ÈÂç¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï2020Ç¯5·î¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦5Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£1951Ç¯10·î°Ê¹ß¤Î·Êµ¤³ÈÂç¶ÉÌÌ¤ÎÃ±½ãÊ¿¶Ñ¤Ï38.5¤«·î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ÎÆ°¤¤ò·Êµ¤½Û´Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢²¿¤é¤«¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Àµ¡¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤¤¤Ä·Êµ¤¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
·ÐºÑ³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ
¡¡¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢·Êµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¶âÍ»¤ò°ú¤Äù¤á¡¢·Êµ¤¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¶âÍ»¤ò´Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁáÈÕ¡¢·Êµ¤¸åÂà·üÇ°¤Ç¶âÍ»´ËÏÂ¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÉÔ³Î¼Â¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸«Êý¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸å¤Ë¡Ö»þ´ü¾°Áá¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢1¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤ä¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤é¤Î´Ö¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ½¾Íè¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬À¯ºöÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÎÊª²ÁÊÑÆ°¤È¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Î2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê´Ø·¸¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢Èà¤¬¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿1958Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¡¢¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ø·¸¤¬½é¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¸µ¡¹¤Ï¡¢¼º¶ÈÎ¨¤ÈÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼º¶ÈÎ¨¤¬Äã¤¤¤ÈÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤Ï¹â¤¤¡¢µÕ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎµÕ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤¬¸«¤Ä¤±½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼Â´¶¤Ë¹ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤Ï¡¢¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦¥Ç¥Õ¥ìÎ¨¤Î´Ø·¸¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÁí¼ûÍ×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÁí¶¡µëÎÏ¤È¤Îº¹¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼ûÍ×Ä¶²áÊý¸þ¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ë¶¡µëÄ¶²áÊý¸þ¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¼Â´¶¤Ë¹ç¤¦¡£
¡¡¸Å¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡£
¿·¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤¬Êú¤¨¤ëÆñÅÀ
¡¡¤Þ¤ºÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦¥Ç¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿¼º¶ÈÎ¨¤È¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÏÎà»÷¤·¤¿´Ø·¸¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤Ç¤ÏÊª²ÁÊÑÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼º¶ÈÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ï»ñËÜÀßÈ÷¤Î²ÔÆ¯¤ò´ª°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤ÎÊý¤¬Íý¶þ¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤Ë¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ÆñÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï´Ñ»¡¤Ç¤¤Ê¤¤¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÎÁí¶¡µëÎÏ¤ò¿ä·×¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁí¼ûÍ×¤È¤Îº¹¤Ç¤¢¤ë¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ï«Æ¯¡¢»ñËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸»º³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¾å¤ÇÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¿å½à¤Ç¥Õ¥ë¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡¢·èÄêÅª¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÈÈ½ÃÇ¡É¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Å¾´¹¤ÏÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¹âÎð²½¤ä¡¢ËÇ°×¹½Â¤¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¡¢µ»½Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏÏ«Æ¯¤â»ñËÜ¤â¸Å¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆËà»¤Åª¤Ê¼º¶È¤ä»ñËÜ¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ÎÄã²¼¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤É¤¦¸«ÀÑ¤â¤ë¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥í¤ÎÁí¼ûÍ×¡¢Áí¶¡µë¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Ï¡¢Åý·×ºîÀ®¾å¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»ö¸åÅª¤ËÂç¤¤¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾å½Ò¤Î»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸«Ä¾¤·¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ï¥Þ¥¯¥íÅý·×¤È¤·¤ÆÊáÂª¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤·¡¢¤«¤Ä¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¤è¤ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¸Å¤¤Ê¬Ìî¤ËÈæ¤Ù¤è¤êÂ®¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×ÇÄ°®¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÅª¤Êº¤Æñ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êª²ÁÊÑÆ°¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¹ñÆâ¤Î¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤³°À¸ÅªÍ×°ø¤Ç¹ñÆâ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦¥Ç¥Õ¥ìÎ¨¤È¤ÎÏ¢Æ°¤ÏÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¸¶Ìý²Á³Ê¾å¾º¤Ï¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ³èÆ°¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¶¡µëÄ¶²áÊý¸þ¤Ë³È¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë´Ø·¸¤È¤ÏµÕ¤ÎÆ°¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÆ³Æþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Æü¶ä¡¦É¹¸«ÌîÉûÁíºÛ¤Î¹Ö±é»ñÎÁ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¹â´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤¬1²ó¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç¤ß¤ì¤Ð1Ç¯´ÖÄøÅÙ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤À¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¾å¾º¤·¡¢¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤â¡¢¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦¥Ç¥Õ¥ìÎ¨¤Î´Ø·¸¤ÏÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¸µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤ÀÂç¤¤¯¼ûÍ×Ä¶²á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¶âÍ»´Ä¶¤ò¤¢¤Þ¤ê°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÉ¹¸«ÌîÎÉ»°ÉûÁíºÛ¤Î¹Ö±é»ñÎÁ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤È¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È½¤Àµ¤·¤¿´Ø·¸¤òÂÐÈæ¤·¤¿¿ÞÉ½¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¡Ê²¼¿Þ¡Ë¡£
½Ð½ê¡§ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¦É¹¸«ÌîÎÉ»°ÉûÁíºÛ¤Î¹Ö±é»ñÎÁ¡Ö¡×
¡¡¤³¤Î¿Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼º¶ÈÎ¨¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î´Ø·¸¡×¤È¡Ö¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î´Ø·¸¡×¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤È¤Î´Ø·¸¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤Æ¤«¤Ê¤êÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¿ä°Ü¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÎÊª²ÁÆ°¸þ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç½Å»ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ËÊÑ¤¨¤¿²þÄûÈÇ¤Î¸Å¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶ÊÀþ¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤º¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¤ß¤¿Êª²Á¤Î°ÂÄê¤òÌÜ»Ø¤¹¶âÍ»À¯ºö¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ò¤ß¤ëÁë¤È¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦¥Ç¥Õ¥ìÎ¨¤ò¤ß¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡2010Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥Õ¥ì¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤Î²¼¤Ç¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¶¯²½¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢·Êµ¤¤Î³ÈÂç¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ÎÊÑÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶âÍ»´Ä¶¤ò¾å²¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ò²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢2¡ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢¼º¶ÈÎ¨¤ÏÄã²¼¤òÂ³¤±¡¢¤Û¤Ü1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î³°À¸Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê2¡ó¤ÎÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2¡ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¶âÍ»¤ÎÄ¶´ËÏÂ¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¤ò¼º¶ÈÎ¨¤ÎÌÌ¤«¤é¤â¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥ë¤Î¼ï¤¬¼¬¤«¤ì¤¿1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹½Â¤ÊÑ²½¤òÂ¥¤¹ÎÏ¤¬¶¯¤¯ºîÍÑ¤·¤¿2010Ç¯Âå¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈó¾ï¤ËÄã¤¤¼º¶ÈÎ¨¤¬¸Å¤¤¶¡µë¤Î²¹Â¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¹½Â¤²þ³×¤òÃÙ¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢·ÐºÑ¤¬¤½¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¡¢´°Á´¸ÛÍÑ¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦ÁÛÄê¤¹¤ë¤«¤â¤Þ¤¿Æñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬¡Ö¹ñÌ±·ÐºÑ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦¥Ç¥Õ¥ìÎ¨¤À¤±¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¡¢¹õÅÄÅìÉ§ÁíºÛ¤âÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤ÎÁí¹ç»Ø¿ô¤ÎÊÑ²½Î¨¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁí¹ç»Ø¿ô¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÉÊÌÜ¤ò½ü¤¤¤ÆÊª²ÁÊÑÆ°¤Î´ðÄ´¤ò¤ß¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÁí¹ç»Ø¿ô¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤¬2¡ó¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦ÀâÆÀÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»þ´ü¾°Áá¡×ÈãÈ½¤ò¤É¤¦²óÈò¤¹¤ë¤«
¡¡Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î2¡ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¹½Â¤²þ³×¤¬¿Ê¤Þ¤º¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤¬¸µµ¤¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤é¹ñÌ±¤ËÈèÊÀ¤ò¶¯¤¤¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉÔ³Î¼Â¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢À¯ºöÅö¶É¤¬¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æµ¡Æ°Åª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¶á¤Å¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁá¤á¤Ë¾®¹ï¤ß¤ËÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ»´ü´Ö¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»þ´ü¾°Áá¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ´¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ×µ¡±þÊÑ¤Îµ¡Æ°ÅªÂÐ±þ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á°Äó¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤È¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¡¢À¯ºöÅö¶É¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊ¬¤«¤ê°×¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤«¤ÄÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤âÂçÊÑ¤À¤¬¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÀ¯ºöÅö¶É¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¡§¿ÀÄÅ Â¿²Ä»×