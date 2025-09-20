¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¥ª¥¸¥µ¥ó¤ËÍí¤Þ¤ì¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿20Âå¤Î»ä¡£¤½¤³¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì¥®¥ã¥ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ...¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦50Âå½÷À¡Ë
ÀÅ²¬¸©ºß½»¤Î50Âå½÷À¡¦K¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¡Ö¥®¥ã¥ë¡×¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
¤½¤ì¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤Åìµþ¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤³¤È¡½¡½¡£
¡ãK¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
¤Þ¤À20Âå¤Î¤³¤í¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎÍ§¿Í¤ÈµþÀ®¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¾åÌî±Ø¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â°ì¿Í¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»äÅ´¤Î±Ø¡£¶ÛÄ¥¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤â·ÈÂÓ¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò·È¤¨¡¢¤¢¤¿¤ê¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¸«²ó¤¹»ä¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êµóÆ°ÉÔ¿³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ø¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÉ÷¤ÎÇ¯ÇÛ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Ø¤¤¤¯¤Î¡©¡×¡Ö°ÆÆâ¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ªÃã¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ......¡£
Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤...¡ª
Æ¨¤²¤è¤¦¤Ë¤âÆ»¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤À¤·¡¢¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢1¿Í¤Î¥®¥ã¥ë¤¬Á°¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡Ö¤¢¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¡©¡¡ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Á¡×¤È»ä¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤ï¤±¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÇµþÀ®¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÊâ¤¤¤Æ±Ø¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤Î¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢Èà½÷¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤ªÎé¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Îµ¡Å¾¤¬Íø¤«¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£»×¤¦¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èà½÷¤Ë´¶¼Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Èº£²óÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÀÊÌ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¸³ÃÌÃæ¤Î¾ì½ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ìÅù¤Î¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë