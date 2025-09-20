°áÁõ¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¡Ä´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î19ºÐ¥Á¥¢¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥¤¡¦¥½¥ß¥ó¤¬¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àSHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥½¥ß¥ó¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¡È¥Ô¥¿T¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¥¤¡¦¥½¥ß¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö11·î1¡Á2Æü¤ÏTCE¥«¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ»Ñ¤Î¥¤¡¦¥½¥ß¥ó¤¬¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤êÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥¿¥¤¥ÈÌÜ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¸«¤ë¼Ô¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½Ìò¥Á¥¢¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Àå¤ò¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿É½¾ð¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î´Ö¤«¤é¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¤ªÊ¢ÉôÊ¬¤Ê¤É¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤À¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥½¥ß¥ó¤Ï2005Ç¯11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î19ºÐ¡£2024Ç¯10·î¤è¤ê´Ú¹ñ¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎKIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤ÎÀµ´±¾±¥ì¥Ã¥É¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡¢½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±WKBL¤ÎÉÙÀî¥Ï¥Ê¶ä¹Ô¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤Î¿å¸¶KEPCO¥Ó¥¯¥¹¥È¡¼¥à¡¢V¥ê¡¼¥°½÷»ÒÉô¤Î¸½Âå·úÀß¥Ò¥ë¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£