¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¡È2¿Í¤¤ê¡ÉÍÑ¥ï¥´¥ó¡×¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡ª ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤ËºÇÅ¬¤Ê»Â¿·¡ÈÎø°¦»ÅÍÍ¡É¤Î¡ÖS-MX¡×¡ª Á´Ä¹4m¥Ü¥Ç¥£¤Ëµ¤ÇÛ¤êÁõÈ÷È´·²¤Î¡Ö²è´üÅª4¥É¥¢¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥«¥Ã¥×¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê¡ÖÎø°¦»ÅÍÍ¡× ¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï»È¤¤¤âÊØÍø¤À¤Ã¤¿
¡¡2¿Í¤Ç¿²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÎø°¦»ÅÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¡¢¡ÈÁö¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡É¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¥Û¥ó¥À¤Î¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡ÖS-MX¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¥Í¥¿¼Ö¤È¤·¤Æ¾ÃÌ×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê±£¤ì¤¿Ì¾¼Ö¤Ç¤¢¤ëS-MX¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î»Â¿·¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡ÖS-MX¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê23Ëç¡Ë
¡¡S-MX¤Ï1996Ç¯11·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Û¥ó¥À¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥à¡¼¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î4¼Ö¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥à¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÃæ¿´¤ËÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖCR-V¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£S-MX¤Ï¤³¤ì¤é¤ËÂ³¤¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡Ê½éÂå¡Ë¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥³¥é¥à¼°¤Î4Â®AT¡¢Á°¸å¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ê¤É¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Î¤â¤Î¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤äÁ´Ä¹¤ò½Ì¤á¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁ´Ä¹¤Ï3950mm¤È¡¢4m¤òÀÚ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢S-MX¤Ï¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾ÀÊÂ¦¤¬1Ëç¡¢½õ¼êÀÊ¤¬2Ëç¥É¥¢¤Îº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½éÂå¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°¸å¤È¤â¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿4¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ïº¸±¦Ê¬³ä¼°¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ïº¸±¦°ìÂÎ¼°¤Î¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ò³°¤·¤ÆÅÝ¤·¤Æ¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤âÅÝ¤»¤Ð¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥ÉÊÂ¤ß¤Î¹¤µ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë°Õ³°¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥ÈÆâ¼ýÇ¼¼°¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤â¿ÈÂÎ¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ï300mm¤â¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥ÈÂ¦¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç920¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤¤¤¦ÂçÍÆÎÌ¤Î²Ù¼¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ÂÍÑÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¤Ï¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¸«ÀÚ¤ê¤âÎÉ¤¯¤Æ±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¼ã¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Û¤«¡¢Ç¯ÇÚ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢1999Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ò¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥·¡¼¥È¤È¤·¤¿5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¤³¤ì¤¬¥á¥¤¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¤Î4¿Í¾è¤ê¤Ï¡Ö¥í¡¼¥À¥¦¥ó¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë¶É¡¢S-MX¤Ï1À¤Âå¤Î¤ß¤Ç¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í·¤Ó¿´¤ò»ý¤ÄÈ¢·¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥â¥Ó¥ê¥ª¡¿¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¡×¡¢¡ÖN-VAN¡×¤Ê¤É¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¸½ºß¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£