µð¿Í¡¦²£Àî³®¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î¾®±à¤ËÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¡×£²¾¡ÌÜ¤Ø£²£°Æü¡¦¹ÅçÀïÀèÈ¯
¡¡µð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¡££±£¹Æü¤ÏÅìµþ£Ä¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò£²»î¹ç²Ì¤¿¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¡¢£±£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤¬£´²ó£³¼ºÅÀ¡££²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£µ²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö£µ²ó¤È¤«°Õ¼±¤»¤º¤ËÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢Àè¤ò¸«¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¡£¡ÖÀèÈ¯¤Ë²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿µ½Å¤ËÅê¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ë¹¶¤á¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÅçÀï¤Ç¤Ïº£µ¨£³»î¹ç¤Ç£°¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£¹¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î¾®±à¤¬¤¹¤´¤¤Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Á°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤«µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¡£