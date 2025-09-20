¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×ÃæÅÄæÆ¤¬¥×¥í18Ç¯¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡¡Êì¿Æ¤È²ÈÂ²¤Ø¡Ö²¶¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¸ÀÍÕ¿Ô¤¯¤·´¶¼Õ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È6¡Ý2ÃæÆü(19Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÁª¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î15Æü¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âµå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤é¤·¤¯¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Çµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÃæÅÄÁª¼ê¤Î¥×¥í18Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤¬±ÇÁü¤ÇÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ïµð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë·ª»³±Ñ¼ù»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¡£ºÇ½é¤ËµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤ÆÂæ»ì¤¬Èô¤Ó¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¼«¤é¤Î»×¤¤¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÆÅÙ¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿´»Ä¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î2Ç¯´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¿´µ»ÂÎ¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ïº£¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í¥¾¡¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏËÍ¤â¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î±þ±ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæÆü¤ËºÇÂç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ºÇ¸å¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¸ì¤Ã¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¡£¡Ö¤ª¤«¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤º¤Ã¤È²¶¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â¡¢¤ª¤«¤ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²ÈÂ²¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ä¤é¤¯¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¡¢²Ç¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤ä¤Ê´é°ì¤Ä¤»¤º²¶¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£