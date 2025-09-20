マレーシアで見つけた先進美容クリニック ― Naomi Esthétique の魅力

マレーシアに滞在中、あるいは渡航を検討している美容ファンのあなたへ。クオリティ・安全性・最新技術を兼ね備えたクリニックを探すなら、「Naomi Esthétique（ナオミ エステティック）」が注目です。クアラルンプールには多くのクリニックがありますが、その中で私が特におすすめしたいポイントがあります。以下では、このクリニックの特徴や提供する施術内容、そして“ここならでは”のポイントをまとめてみました。

クリニック概要と特徴

外観・内装は清潔でモダン。日本人向けにも配慮されており、言語・サービスの点で安心感があります。品質にもこだわっているので、その点も安心できました。※完全予約制のクリニックです

医療体制と安全性は、施術には医療資格を持つスタッフが関与しており、使われる薬剤や素材も新しいもの、安全性の高いものを導入している印象です。

代表のナオミさんは日本と韓国の有名ドクターのもとで技術を学び、マレーシアで開業しているため、高いスキルを持っています。

施術の幅の広さは、エイジングケアから美白、肌の再生、リフトアップまで、目的別に多彩なメニューが用意されています。ダウンタイムの少ない施術にも力を入れているのが嬉しいポイント

数量限定♡「アパガード」40周年記念の特別歯みがきセットが登場！

主な施術メニューと“おすすめポイント”

以下、特に注目したい施術とそのメリットをピックアップしてみます。

「HSCM100 ヒト臍帯血幹細胞培養液注射」

成長因子（サイトカイン）、コラーゲン・ヒアルロン酸などを多く含んだヒト由来上清液で、細胞を活性化させて肌の再生を促す高度なエイジングケア治療。臍帯血由来でサイトカイン濃度が高いため、年齢肌・乾燥・弾力不足を感じている方や、自然な若返りを望む方に適しています。

「ピンクグロー注射」

非架橋ヒアルロン酸、高濃度グルタチオン、ビタミン・アミノ酸・ペプチド・ミネラルなど 56種類の成分バランス良く配合。美白・保湿・肌のトーンアップ・シワ・たるみ改善など総合的ケアに。

肌のトーンムラ・乾燥・ハリの低下を感じる人、ワンランク明るい肌を目指したい人に。

「デュアルハイドロ注入（PDRN）」

PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）+他成分を融合し、肌の基底層から再生・修復を促す。保湿力・弾力・ターンオーバー促進に期待。 ダメージ肌・乾燥・老化の初期兆候が気になる方向け。肌再生重視のケアを希望する人。

「糸スレッドリフト」

吸収性の糸を使って肌のたるみを持ち上げつつ、コラーゲン生成を促すリフトアップ法。メスを使わないため比較的ダウンタイムが少ない。 フェイスラインのたるみ、ほうれい線などが気になる人。切る手術は避けたい人。こちらのクリニックの糸スレッドはお値段も安くて上手と好評です。

「ゴールドニードルRF × PLLA」

微細針＋高周波で真皮深部にアプローチし、さらに PLLA（ポリ-L-乳酸）で弾力アップ。毛穴・たるみ・ニキビ跡など幅広い肌トラブルに対応。 毛穴の開き・ニキビ跡・肌質改善を望む人、美肌とリフトアップの両方重視する人に。

このほかにも、以下のような施術が取り揃えられています：PROFHILO（ハイブリッドヒアルロン酸による高度な保湿・エイジングケア） 、リジュランシリーズ（PN: ポリヌクレオチドを使った肌再生）、 Mastelli（イタリア発のポリヌクレオチド療法） 、レーザーピーリング、IPL フォトフェイシャルなど、光・レーザーを使ったスキンケア 「One Day Peel」「シンデレラスキントリートメント」「ニキビ改善と美白」「ピコレーザー美肌プログラム」など、

比較的短時間で気軽にトライできるケアも充実しています。

価格・コストの目安はフィラー注射（HyalDew）：RM700/1cc（マレーシアリンギットでの価格） 、ASCE+ エクソソーム：RM1,500

※ただし、施術部位や使用量、オプションによって価格は変動するので、クリニックでのカウンセリング時に詳細確認を。渡航・滞在先によっては追加費用（消費税・通訳など）が発生する可能性も。

「滞在者・訪問者への注意点・アドバイス

肌の状態・既往歴・アレルギーなどを正しく伝えること。希望する肌の仕上がりや、予算、ダウンタイムの許容範囲を事前に相談するのがおすすめ。

言語コミュニケーション

日本語対応のスタッフが在籍しているので、予約時に勤務状況を確認すると安心です。中国語、英語、マレー語、日本対応のクリニック。

施術後のアフターケア（赤み・腫れ・肌の回復に使う製品）は、安心の日本の製品を扱ってるので日本に持ち帰れるものが購入できます。

Naomi Esthétique は、マレーシアで“ハイクオリティ × 最新技術 × 比較的リーズナブル”という条件を満たす美容クリニックとして非常に魅力的です。

特にエイジングケアや肌の再生を目的とする施術が豊富で、短期間での改善を期待する人にも、じっくりケアしたい人にも対応可能。日本に比べるとコストパフォーマンス面での優位性も見込めるでしょう。

パブリカ・ショッピング・ギャラリーに有り便利

場所はクアラルンプールのショッピングモール「パブリカ」にあり、高級住宅街モントキアラの近くで、日本人も多く住むエリアです。

おしゃれな高級ショップがそろうスポットとして知られています。クリニックに来てショッピングが日本食グルメも楽しめます。日本にちなんだショップが充実しているので日本が恋しくなった時にも行ってみると良いです。

Naomi Esthétique​​

住所A3-UG1-02 Solaris Dutamas (Publika) Kuala Lumpur

※完全予約制 10:00～19:00(日曜日休診)