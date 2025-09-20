ZÀ¤Âå¤ÎÂç³ØÁª¤Ó¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¡È¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¡É¡¡57¡ó¤¬¡Ö³ØÉô¡¦Àì¹¶¤ÎÆâÍÆ¡×¤òºÇ½Å»ë
Âç³Ø¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¡×¤ä¡ÖÊÐº¹ÃÍ¡×¤¬Âç¤¤Ê·è¤á¼ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤¬Âç³ØÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ZÀ¤Âå¸þ¤±¤Î´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡ÖËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖZÀ¤Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¡ØÂç³ØÁª¤Ó¡Ù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÊÐº¹ÃÍ¡×¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛZÀ¤Âå¤¬¡ÖÂç³ØÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢¹â¹»1¡Á3Ç¯À¸¤Þ¤¿¤Ï´ûÂ´¤Ç¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎZÀ¤Âå¡Ê15¡Á23ºÐ¡Ë300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¡Á8·î¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ZÀ¤Âå¤¬¡ÖÂç³ØÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤äÂç³Ø¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¡Ê37.3%¡Ë¤ä¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦»ÜÀß¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ê34.0%¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢¡Ö³ØÉô¡¦Àì¹¶¤ÎÆâÍÆ¤¬¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Ê57.0%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¼´¡É¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÂç³Ø¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¨¤ë¡¦Î©ÃÏ¤¬¤è¤¤¡×¡Ê44.7%¡Ë¤ä¡Ö³ØÈñ¡¦À¸³èÈñ¤¬°Â¤¤¡×¡Ê35.7%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¾ò·ï¤ò½Å»ë¤¹¤ë²óÅú¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤È¡¢¡ÈÌµÍý¤Ê¤¯ÄÌ¤¨¤ë¤«¡¢ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤Ç¤¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÎÎ¾Êý¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÂç³ØÁª¤Ó¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÁª¤Ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¤Ï¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¶½Ì£´Ø¿´¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤Âç³Ø¤Ç¤â¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼«Âð¤«¤é¶á¤¯°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë¡×¡Ê30.7%¡Ë¤ä¡Ö³ØÈñ¡¦À¸³è¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¡×¡Ê30.0%¡Ë¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤Ê¬Ìî¡¦Àì¹¶¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê29.3%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ä½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¡×¡Ê24.3%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍÌ¾´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê22.3%¡Ë¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î»ÖË¾¶È³¦¤Ø¤Î½¢¿¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê21.7%¡Ë¡¢¡Ö»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î»Ù±ç¤¬¼ê¸ü¤¤¡×¡Ö³ØÀ¸Æ±»Î¤ä¶µ¼ø¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â19.7%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç³ØÁª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¡ÉËÜÅö¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤Î³ØÀ¸¤¬Â¿¤½¤¦¤«¡¢¤Ê¤¸¤á¤½¤¦¤«¤É¤¦¤«¡×¡Ê30.3%¡Ë¤ä¡Ö¼ø¶È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¶µ¼ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡Ê28.0%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¶õµ¤´¶¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤ÎÂç³ØÁª¤Ó¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè·¿¤Î´ð½à¤Ë¤è¤ë¿Ê³ØÀè¤Î·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àì¹¶ÆâÍÆ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´Þ¤á¤¿¡É¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤ÎÁªÂò¡É¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¹Êó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³ØÀ¸¤¬µá¤á¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Áü¤òÅÁ¤¨¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£