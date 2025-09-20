»ý¤Á²È¤â¤Ê¤¯¡¢Ãù¶â¤â¤ï¤º¤«¡¡52ºÐ½÷À¤ÎÉÔ°Â¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é²È¤Ï¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¡¡¡È¸ÉÆÈ»à¡É¤äÊÝ¾Ú¿ÍÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¹ñ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡ÚÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö52ºÐ½÷À¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÁÊì¤Î²È¤òÇäµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÀ°Íý¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï·¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ï¤¸¤¤ËÇäµÑÍ½Äê¤Ç¡¢»äÌ¾µÁ¤Î»ñ»º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÃùÃß¤¯¤é¤¤¡£Ï·¸å¤Î»ñ¶â¤ÏÂ¤ê¤ë¤Î¤«¡¢Ëü¤¬°ìÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ÄÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×
Ï·¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â²È¤Ï¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ý¤Á²È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤â½¤Á¶Èñ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÄÂÂß¤Ë°Ü¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¡¢¾ÍèÁü¤òÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¹ñ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡Øµï½»»Ù±çË¡¿Í¡Ù¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£½»¤Þ¤¤¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íê¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄÂÂß½»Âð¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¡©
¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é²È¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¡Ä¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¯ÉÔ°Â¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÛ¹Í«¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Ú¤ê¼ê¤¬¹âÎð¤À¤È¤¿¤á¤é¤¦Âß¤·¼ê¡ÊÂç²È¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ø¤Î·üÇ°
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÂÎÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¡¦µ²±ÎÏ¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¹âÎð¼Ô¤Ø¤ÎÄÂÂß¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÂç²È¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¸ÉÆÈ»à¤Î¥ê¥¹¥¯
¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¸º¤ê¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¼é¤êÂÎÀ©¤ÎÍÌµ¤ÏÂß¤·¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¦ÊÝ¾Ú¿Í¡¦¼ýÆþÌÌ¤ÎÉÔ°Â
¿Æ¤·¤¤¿Í¤¬¸º¤ëÇ¯Âå¤ÇÊÝ¾Ú¿Í¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç¯¶âÃæ¿´¤Ç¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ²þÀµ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¹âÎð¼ÔÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¡¢¹âÎðÃ±¿È¼ÔÀ¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎðÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤ä¹âÎðÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤Ï¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµï½»»Ù±çË¡¿Í¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ
¢¦½»¤Þ¤¤¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Ê¡»ã¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¨¡¨¡2¾ÊÄ£¤ÎÏ¢·È
¡Öµï½»»Ù±çË¡¿Í¡×À©ÅÙ¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¤ò¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤äÊ¡»ã¤Î»Ù±ç¤âÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢À©ÅÙ¤Ï¡Ö½»¡×¤È¡ÖÊ¡»ã¡×¤ò°ìÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤¿À¯ºö¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬½»ÂðÀ¯ºö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬À¸³èº¤µç¼Ô¡¦¹âÎð¼Ô¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÀ©ÅÙ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¶õ¤²ÈÌó900Ëü¸Í¤Î»þÂå¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÃ´¤¦»Ù±çË¡¿Í
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¿ô¤Ï2023Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó900Ëü¸Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö½»¤à¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Öµï½»»Ù±çË¡¿Í¡×¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£²È¼ç¤È¤ÎÄ´À°¡¢Êª·ï¾Ò²ð¡¢ÊÝ¾Ú¿ÍÂå¹Ô¤ä²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤Î°ÆÆâ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆþµï¸å¤Î¸«¼é¤ê¤äÊ¡»ãµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ¤Ê»Ù±ç¤òÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Ë¡¿Í¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ëÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ
¡Öµï½»»Ù±çË¡¿Í¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊª·ï¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÁêÃÌ¤äÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¦È¼Áö¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ç¡Öµï½»»Ù±çË¡¿Í¡×¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ë¤âÊ£¿ô¤ÎË¡¿Í¤¬ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î»ØÄêµï½»»Ù±çË¡¿Í¤Ï1000Ë¡¿ÍÂÎÀ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÊ¡»ã¡¦NPOË¡¿Í·ÏË¡¿Í¤È·úÀß¡¦¥ê¥Î¥Ù·ÏË¡¿Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Ê¡»ã¡¦NPO·ÏË¡¿Í¤Ï¡¢À¸³èÁêÃÌ¤ä¸«¼é¤ê»Ù±ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡»ãµ¡´Ø¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êª·ï¾Ò²ð¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ò²ð¤Ç¤¤ëÊª·ï¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË¡¿Í¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤¬Â¿¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤¿¤¤Êý¤ä¡¢Ê¡»ãÅª¤Ê»Ù±ç¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢·úÀß¡¦¥ê¥Î¥Ù·ÏË¡¿Í¤Ï¡¢¶õ¤²È¤òºÆÀ¸¤·¤ÆÄã²ÈÄÂ¤Î½»Âð¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼Ò¤ÇÆÈ¼«¤ÎÊª·ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³è»Ù±ç¤ä¸«¼é¤ê¤Ê¤ÉÊ¡»ãÏ¢·È¤¬¼å¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Æþµï¸å¤Î¸ÄÊÌÂÐ±þ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË¡¿Í¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ÈÄÂ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤ä¡¢Êª·ï¤ÎÁªÂò»è¤ä½»´Ä¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¡×¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¡¢º£¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯
µï½»»Ù±çË¡¿Í¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ï¸¶Â§ÌµÎÁ¤Ç¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤äÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤Î¼êÂ³¤¤ä¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ËÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈëÌ©ÊÝ»ý¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¤ò´õË¾¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤º¤ËÍê¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤ÏÊë¤é¤·¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤ò°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Øµï½»»Ù±çË¡¿Í¡Ù¡£´õË¾¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆâÍÆ¤Ë¶¯¤¤Ë¡¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
