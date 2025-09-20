ÂçÊ¬¸©µÄ²ñ¤¬µÄ°÷Äê¿ôÄ´ºº²ñ¡¡2027Ç¯½Õ¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤Ø¸þ¤±½é²ñ¹ç
¡¡ÂçÊ¬¸©µÄ²ñ¤Ï16Æü¡¢2027Ç¯½Õ¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¸©µÄÁª¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖµÄ°÷Äê¿ôÄ´ºº²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£¸½¹Ô¤ÎÁíÄê¿ô43¡¢¹ç¶è¤Ê¤ÉÁªµó¶è¤Î¶è³ä¤ê¡¢Áªµó¶è¤´¤È¤ÎÄê¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè·î1Æü»þÅÀ¤Î¿Í¸ý¿ä·×ÃÍ¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡°Ñ°÷¤Ï³Æ²ñÇÉ¤ÎÂåÉ½15¿Í¤«¤é¤Ê¤ê¡¢²ñÄ¹¤Ë»°±ºÀµ¿Ã¸©µÄ¡Ê¼«Ì±¡Ë¡¢Éû²ñÄ¹¤Ë¼é±Ê¿®¹¬¸©µÄ¡Ê¸©Ì±¥¯¥é¥Ö¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡£ÁíÄê¿ô¤Ï15Ç¯¤Î¸©µÄÁª¤Ç44¤«¤é1¸º¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£12·î¤ÎÄêÎã²ñ¤Ç¶¨µÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍèÇ¯6·î¤ÎµÄÄ¹Êó¹ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë
