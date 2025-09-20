¡ÖÄ¹¼÷¼Ò²ñ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×ÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ¡¢¶ê¼î¡¢¶å½ÅÄ®Æâ¤ÎÏ·¿Í¥¯¥é¥Ö¤¬³èÆ°»öÎãÈ¯É½²ñ
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤È¶ê¼î¡¢¶å½ÅÄ®Æâ¤ÎÏ·¿Í¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë³èÆ°»öÎã¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬10Æü¡¢SWSÀ¾ÆüËÜ¥¢¥ê¡¼¥ÊÆüÅÄ¡Ê»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£3ÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢²ñ°÷¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊó¹ð¤·¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿Â¾ÃÄÂÎ¤ÎÌó90¿Í¤¬Ê¹¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ï¡¢1»Ô2Ä®¤Î³ÆÏ·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤È¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤Î¶¦ºÅ¡£³ÆÃÄÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤è¤¦¤ÈËèÇ¯³«ºÅ¡£º£²ó¡¢¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿3ÃÄÂÎ¤¬Æü¤´¤í¤Î³èÆ°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÅÄ»Ô¤Î¡ÖÁ¬Þ¼Ä®Ï·¿Í¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¡¢·î1²ó¤À¤Ã¤¿¥Ú¥¿¥ó¥¯¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¡¢Éô°÷4¿Í¤Î¡Ö¥ì¥¯Éô¡×¤¬´ë²è¤·¤¿¤ê¡¢ÍÑ¶ñ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢½µ1²ó¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¯¥é¥ÖÆâ¤ËÇÀºî¶È¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ÊóÃ´Åö¤Î¹çÃ«¾¡É§¤µ¤ó¤Ï¡ÖËè½µ¡¢¸øÌ±´Û¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÄ¹¼÷¼Ò²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¶å½ÅÄ®¤Î¡ÖÌî¾å¡¦±¦ÅÄÄ¹¼÷²ñ¡×¤È¶ê¼îÄ®¤Î¡Ö¶À¥·¥ë¥Ð¡¼¥µ¥í¥ó¡×¤â¡¢ÂÎÁà¤ä¥²¡¼¥à¤ÇÂÎÎÏ°Ý»ý¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë