¡¡·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔµÄ²ñ¡ÊÄê¿ô28¡Ë¤Ï19Æü¡¢²þÁª¸å½é¤ÎÎ×»þ²ñ¤ò³«¤¡¢Ç¤´üËþÎ»¤Î25ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëÊ¡ÅçÀ¿¼£Éû»ÔÄ¹¡Ê65¡Ë¤Î¸åÇ¤¤Ë¡¢¸µ¸©ÁíÌ³ÉôÄ¹¤ÎÊ¿°æ¹¨±Ñ»á¡Ê61¡Ë¤òÁªÇ¤¤¹¤ë¿Í»ö°Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ»á¤Ï¡¢¸©¿Í»ö²ÝÄ¹¤ä¸©Î©Âç»öÌ³¶ÉÄ¹¡¢±§¾ë»ÔÉû»ÔÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¸©Ä£¤òÂà¿¦¡£Æ±4·î¤«¤é¸©ÉÂ±¡»ö¶È´ÉÍý¼Ô¡£26ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤·¡¢Ç¤´ü¤Ï4Ç¯¡£
¡¡ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ë¸©¤«¤é¤ÎÉû»ÔÄ¹ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÌîÂÙÊå»ÔÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¡ÊµÏ¿ÅªÂç±«¡ËºÒ³²¤«¤é¤ÎÉüµì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¡£¸©¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀµÉûµÄÄ¹Áª¤â¤¢¤ê¡¢µÄÄ¹¤Ë¹â»³ÀµÉ×»á¡Ê70¡Ë¡á¿·¼«Í³Ï¢¹ç¡¢3´ü¡á¤ò¡¢ÉûµÄÄ¹¤ËËÙ¸ý¹¸»á¡Ê62¡Ë¡áÌ¤ÍèÁÏÀ¸¤ä¤Ä¤·¤í¡¢5´ü¡á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
