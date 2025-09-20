·§ËÜ¡¦¿ÍµÈ»Ô¤ÎÃæ¿ÀÃÏ¶è¤Ç½é¤ÎÍ·¿åÃÏÃå¹©¡¡ÁíÃù¿åÎÌ50ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢2030Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´°À®ÌÜ»Ø¤¹
¡¡µåËáÀîÎ®°è¤Î¼£¿åÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬·§ËÜ¸©¿ÍµÈ»ÔÃæ¿ÀÃÏ¶è¤ËÀ°È÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃæ¿ÀÃÏ¶èÍ·¿åÃÏ¡×¤¬14Æü¡¢Ãå¹©¤·¤¿¡£¿ÍµÈ»Ô¤Ç¤Ï2020Ç¯7·î¤Î·§ËÜ¹ë±«¤ÇµåËáÀî¤¬ÈÅÍô¡£ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á¤Æ½»Ì±21¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»Ô¤Ç¤ÎÍ·¿åÃÏ¤ÎÃå¹©¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÁêÎÉÂ¼ÌøÀ¥ÃÏ¶è¡¢µåËáÂ¼ÅÏÃÏ¶è¤Ë¼¡¤¤¤Ç3¥«½êÌÜ¡£
¡¡Í·¿åÃÏ¤Ï¡¢Âç±«¤Ê¤É¤ÇÁý¿å¤·¤¿²ÏÀî¤Î¿å¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç°ì»þÅª¤ËÃß¤¨¡¢ÈÅÍô¤ä¿»¿åÈï³²¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶á¤¯¤ÎÃæ¸¶¾®¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãå¹©¼°¤Ë¤Ï¹ñ¤ä¸©¡¢»Ô¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼ÔÌó40¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£¤¯¤ïÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¹©»ö¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤¿¡£¾¾²¬È»¿Í»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÍ·¿åÃÏ¤ÏÎ®°è½»Ì±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¾å¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£ÀèÁÄÅÁÍè¤ÎÅÚÃÏ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ¸¢¼Ô¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÈ¬Âå²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¿ÀÃÏ¶èÍ·¿åÃÏ¤Ï»ÔÃæ¿´Éô¤è¤êµåËáÀî²¼Î®¤Î±¦´ßÂ¦¤ÎÇÀÃÏ¤ËÀ°È÷¡£ÌÌÀÑ¤ÏÌó14¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£¿¼¤µ¤ÏÊ¿¶ÑÌó4¥á¡¼¥È¥ë¡£¼þ°Ï¤òÌó940¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄéËÉ¤Ç°Ï¤ß¡¢ÁíÃù¿åÎÌ¤ÏÌó50ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£30Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë42¿Í¤ÎÃÏ¸¢¼Ô¤ÈÅÚÃÏ¼èÆÀ¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó8³ä¤ÎÅÚÃÏ¤¬Çã¼ýºÑ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µåËáÀîÎ®°è¤Ç¤ÎÍ·¿åÃÏ¤Ï¡¢¿ÍµÈ»ÔÂç³ÁÃÏ¶è¤ÇÀ°È÷¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÓÄ®¤ò´Þ¤à¾åÎ®°è¤Ç¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
Áòº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ËÅì»Ô,
ÂçÁ¥,
¥Û¥Æ¥ë,
¾²ÃÈË¼,
¥À¥¤¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©