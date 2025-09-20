Å·¹Ä¤´°ì²È¡¢Ä¹ºê¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤ì¤¿3Æü´Ö¡¡ÈïÇúÂÎ¸³¤Ë¼ª·¹¤±¼ã¼Ô¤È¸òÎ®
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬12¡Á14Æü¤Î3Æü´Ö¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¤äÈïÇúÃÏ¤ò½ä¤ë¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÄ¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£13Æü¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÂÚºß¤·¡¢¤´°ì²È¤ÇÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤¿¡£º©ÃÌ¤Ê¤É¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÈïÇú¼Ô¤ä¼ã¼Ô¤é¤Ï¡¢Ä¹ºê¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©ÈïÇú¼Ô¼êÄ¢Í§¤Î²ñ¸ÜÌä¤Ç101ºÐ¤ÎÈïÇú¼Ô¡¢ÃæÂ¼¥¥¯¥è¤µ¤ó¤Ï12Æü¤Î»ñÎÁ´Û¸«³Ø¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º©ÃÌ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Í§¤Î²ñÈ¯Â»þ¤«¤é70Ç¯¶á¤¯Ê¿ÏÂ³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¸ø±àÆâ¤Çµ¾À·¼Ô¤òÅé¤à¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾â¡×¤òÌÄ¤é¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÅ²¼¤«¤éÄ¹Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¤Í¤®¤é¤ï¤ìÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈïÇú¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Î±¿Æ°¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡¼Ö°Ø»Ò¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤´°ì²È¤ÏÉ¨¤òÀÞ¤Ã¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤´¿ÆÀÌ¤¬¡Ê¸¶Çú¤Ç¡ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ËÈïÇúÂÎ¸³¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀïÁè¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²Ë¤¬¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹ºê¸¶Çú°äÂ²²ñ²ñÄ¹¤ÎËÜÅÄº²¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤Þ¤¬¡ÊÆÃ¹¶¤Ç¡Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÅ²¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¶Ã¤¤¤¿¡£ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹ºê¤òºÇ¸å¤ÎÈïÇúÃÏ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊÅ²¼¤È¶¦¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤´°ì²È¤Ï¡¢13Æü¤Ë¤ÏÈïÇú¼Ô¤¬Êë¤é¤¹·Ã¤ÎµÖÄ¹ºê¸¶Çú¥Û¡¼¥à¡ÊÄ¹ºê»Ô»°¥Ä»³Ä®¡Ë¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡µÜºê¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ÏÈïÇú¸å¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£»³¸ý¶ÇÈþ¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤È¤Î¸òÎ®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸Ê¿ÏÂÂç»È¤ÎÄ¹ºêÆî»³¹â2Ç¯¹âÅÄ·ò»ÎÏº¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡¢14Æü¤Ëº´À¤ÊÝ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹ñÌ±Ê¸²½º×¤Î³«²ñ¼°¸å¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤ÈÂÐÌÌ¡£¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÈïÇú80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨·Ñ¤°¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊËÜ»æ¼èºàÈÉ¡Ë