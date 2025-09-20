¡¡Ä¹ºê¸©»º¥Ö¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤Î»Å¹þ¤ß¤¬15Æü¡¢±ÀÀç»Ô¾®ÉÍÄ®¤Î¾®ÉÍ²¹Àô¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¾úÂ¤½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ìó10¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Ë¼¤«¤é¼Â¤òÅ¦¤ß¼è¤ê¡¢Éå¤Ã¤¿¼Â¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¯Áª²Ìºî¶È¤Î¸å¡¢ÇËºÕµ¡¤ËÆþ¤ì¤Æ²Ì½Á¤òºñ¤ê½Ð¤·¤¿¡£

¡¡Æ±¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤Î¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ï5µ¨ÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»þÄÅÄ®»º¤ÎµðÊö1.3¥È¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£´û¤ËÈ¯¹Ú¤¬¿Ê¤à¥Ô¥ª¡¼¥Í¤ä¥Ç¥é¥¦¥§¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊ¼ï¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÉÓµÍ¤á¤·¡¢11·î¤«¤é¡ÖÄ¹ºê¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¡×¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÀîÅçµ®¹¨¼ÒÄ¹¡Ê49¡Ë¤Ï¡Ö¾¯±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¼Â¤Î¤Ä¤­¤¬°­¤¯¡¢ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬ÅüÅÙ¤Ï¹â¤á¡£µû²ðÎà¤Ë¹ç¤¦¡¢½Â¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë