¤Ê¤¼¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡©¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Í¤§¡×º´À¤ÊÝ¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ü¡¼¥¤ÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡½ªÀï¸å¤ËÃóÎ±¤ò»Ï¤á¤¿ÊÆ³¤·³¤¬ÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£Ì¾Êª¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¡Öº´À¤ÊÝ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Îºî¼Ô¡¢¸Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤òÈ´¤¤Ë¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£PR¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Öº´À¤ÊÝ¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¡Ö¤µ¤»¤Ü¤Î¥Ü¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºÝ¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤±¤¿¾ò·ï¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÊ¸²½È¯¿®¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¡Ý¡£Ãå¤°¤ë¤ß¤Ï»Ò¤É¤â¤é¤ËÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´ÉÍý¤¹¤ëº´À¤ÊÝ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÀ©»Ü¹Ô100Ç¯¤Î2002Ç¯º¢¡¢»ÔÌ±¤¬¿Æ¤·¤à¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´Ñ¸÷ÁÇºà¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥º¤Ï¥Ñ¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤À¤í¤¦¡Ý¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¡¢ºî¼Ô¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åö»þ»Ô¿¦°÷¤À¤Ã¤¿±Ê°æÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¡¢º´À¤ÊÝ¤ÎÏ·ÊÞ¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÅìµþ¤Ø¡£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ËËÜ¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇËËÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Í¤§¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£±Ê°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡×¤È»ý¤Á½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡£±Ê°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´î¤Ö»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï1¡¢2¥«·î¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£Ì¾Á°¤Î¤Û¤«¡Öº´À¤ÊÝÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÍÛµ¤¤Ê¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Èº´À¤ÊÝ¥Ð¡¼¥¬¡¼ºî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤»¤Ü¤Î¥Ü¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Î2Ç¯¸å¤Î06Ç¯¡£Ì¾Á°¤ä¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡£
¡¡NHK¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂÄ¾¤Çµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¡£±Ê°æ¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤ëËÜ¿Í¤â¥µ¥¤¥ó¤òÍê¤á¤ÐÃÇ¤é¤º¡¢¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤À¤Ã¤¿¡£¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¯¤Á¤ãÂÌÌÜ¡×¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¡¢º´À¤ÊÝ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡Ö¤Û¤é¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤í¤¦¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÆ°¤¤¤¿±Ê°æ¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¾å»Ê¤ÎÍý²òÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÊñÍÆÎÏ¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ü¡¼¥¤¤È¥Ü¥³¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ê½ÅÀî±Ñ²ð¡Ë