¡¡¸ÅÂå¥¤¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥è¥¬¡×¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ä¤êÊý¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¡ÖÅâÄÅ¥è¥¬¥Õ¥§¥¹2025¡×¤¬21Æü¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»ÔÌò½ê¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¤ò¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£»ÔÆâ¤Ç¥è¥¬¶µ¼¼¤ò±Ä¤à¾åºÊÃÒ»Ò¤µ¤ó¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¹©É×¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢2000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸áÁ°9»þ²á¤®¤«¤é»²²Ã¼Ô¤È»ÔÌò½ê¼þÊÕ¤Î¤´¤ß½¦¤¤¤ò¤·¤¿¸å¡¢¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç¡ÖÄ«¥è¥¬¡×¤ò¼Â»Ü¡£Àµ¸á²á¤®¤«¤é¤Ï»ÔÄ£¼Ë1³¬¤Î»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁ´¿È¤ò¿¤Ð¤¹¡Ö°Ø»Ò¥è¥¬¡×¤ò¹Ô¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â»²²ÃÌµÎÁ¡£
¡¡ÍÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¥¢¥·¥å¥¿¥ó¥è¥¬¡×¡Ê¸áÁ°10»þÈ¾¡Á¸á¸å0»þÈ¾¡Ë¤ä¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤¦¡Ö²»¤È¥è¥¬¡×¡Ê¸á¸å3¡Á5»þ¡Ë¤â¼Â»Ü¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍ×Í½Ìó¤Ç¡¢¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤ò»ý»²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤¬ÏÂÂÀ¸Ý¤ä¿áÁÕ³Ú¤Î±éÁÕ¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä²°Âæ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢ÆÃ»º¤Îµû¥í¥Ã¥±¤ä¾Æ¤¤¤¤â¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡ÍÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¸ø¼°LINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¡áQR¥³¡¼¥É¡á¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ê¸þ°æÂç¹ë¡Ë
