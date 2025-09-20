º´²ì»ÔÄ¹Áª¤Þ¤Ç1¥õ·î¡¢8Ç¯¤Ö¤êÌµÅêÉ¼¤«¡¡ÊÝ¼éÊ¬Îö¤Ç6¿ÍÎ©¸õÊä¤ÎÁ°²ó¤«¤é°ìÅ¾
¡¡º´²ì»ÔÄ¹Áª¡Ê10·î12Æü¹ð¼¨¡¢Æ±19ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤ÏºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Îºä°æ±ÑÎ´»á¡Ê45¡Ë¤Î¤ß¡£6¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Í¿ÌîÅÞÂÐ·è¡¢ÊÝ¼éÊ¬Îö¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¤ÎÁ°²ó¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ºä°æ»á¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¡£¼ã¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤äºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¡¢ÏÀÀï¤ò´üÂÔ¤¹¤ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¤è¤½¤Ë¡¢17Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌµÅêÉ¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤ÎÁªµó¤Ï»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤¿Êý¤â¡¢º£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£º£·î13Æü¡¢Æ±»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºä°æ»á¤Î»öÌ³½ê³«¤¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤äÎ©Ì±´Ø·¸¼Ô¡¢»ÔµÄ¤Ê¤ÉÌó150¿Í¤òÁ°¤Ëºä°æ»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¼«Ì±¤Ïºä°æ»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±»ÔµÄÃÄ¤ÎÈ¾¿ô¤¬È¿È¯¤·¡¢¸µ»Ô´´Éô¤Î»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£Î©Ì±¤Ï¿äÁ¦¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¸µ»Ô´´Éô¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
¡¡1´üÌÜ¤Îºä°æ»ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô¤Î»ÔµÄ¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£»ÔµÄ²ñ»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿µÄ°Æ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÕÂÓ·èµÄ¤¬ÉÕ¤¤¤¿µÄ°Æ¤Ï·×8·ï¡£»Ô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁªµó¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡£»ÔÄ¹¤ÈµÄ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Á¤Ä¤ÄÀ§¡¹Èó¡¹¤ÇÀ¯ºö¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£ºä°æ»á¼«¿È¤Ï¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ä¿å³²ÂÐºö¡¢»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Á°²óºä°æ»á¤ò±þ±ç¤·¤¿¼«Ì±·Ï»ÔµÄ¤Ï¡ÖÌµÆñ¤Ê»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ë½ª»Ï¤·¡¢´üÂÔ¤Ï¤º¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¿·´´Àþ¤ä¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤Î¹ñÀ¯²ÝÂê¤Ç¡¢ÃÎ»ö¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤Ë±£¤ì¤Æº´²ì»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤¬¼å¤¤¡×¤È¸½ºß¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÎ©Ì±¡£º£²ó¤ÏÂÐ¹³ÇÏ¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¾ðÊó¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¸¶¸ý°ìÇî¸©Ï¢ÂåÉ½¤ÏÆ±8Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Æ±ÅÞ¸øÇ§¤Ç»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢·ãÀï¤ÎËö¤ËÍîÁª¤·¤¿¸µ»ÔµÄÉÙ±ÊÌÀÈþ»á¤Î½ÐÇÏ¤òË¾¤à»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÍÊÎ©¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºä°æ»á¤«¤é¤Î¿äÁ¦´ê¤ò¼õ¤±¡¢¸¶¸ý»á¤ÏÄ¾ÀÜËÜ¿Í¤ÈÌÌÃÌ¡£¡Ö»ÔÌ±ÅÞ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¾å¤Ç¿äÁ¦¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÇÁ´¹ñÅª¤ËµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ÏÃÏÊý¤ËÂ¾ì¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¡¢Æ±ÆüÄø¤Î»ÔµÄÁª¤Ç½é¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤·¤Æ¡¢¸©Ï¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ÔÄ¹Áª¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£03Ç¯°Ê¹ß¡¢»ÔÄ¹Áª¸øÇ§¸õÊä¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¦»ºÅÞ¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÄ´À°¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÔÌ±¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£40Âå½÷À¤Ï¡Ö¶¯¸¢Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¯º£¤Î»þÂå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2´üÌÜ¤âÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¡£ºä°æ»á¤¬³Æ¹»¶è¤Ç¹Ô¤¦°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë70ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÀþ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Ê¤É¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤¹¤ë50ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Çò»æ°ÑÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î4Ç¯¤¬¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¡×¤ÈÁªµóÀï¤Ç¤ÎÏÀÀï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊÃÝÃæ¸¬Êå¡Ë