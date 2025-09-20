¡Ú¼ÒÀâ¡Û¾å¾ºÂ³¤¯ÃÏ²Á¡¡½»Âð¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤ËÂÐ±þ¤ò
¡¡Á´¹ñÅª¤ËÃÏ²Á¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶å½£¤Ç¤âÅÔ»Ô¤ÎºÆ³«È¯¡¢È¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÁý²Ã¤Î¸ú²Ì¤ò¼õ¤±¤ëÃÏ°è¤Ï¼ûÍ×¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ê¡²¬»Ô°ìÂÓ¤Î½»Âð²Á³Ê¤Ï°ìÈÌÀ¤ÂÓ¤¬ÍÆ°×¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¿å½à¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÏ²Á¤Î¾å¾º¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï²¸·Ã¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿7·î1Æü»þÅÀ¤Î´ð½àÃÏ²Á¤Ï¡¢½»ÂðÃÏ¡¢¾¦¶ÈÃÏ¡¢Á´ÍÑÅÓ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¾å¾ºÎ¨¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÇºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¢Âçºå¤ÎÅÔ¿´¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÁ´¹ñ°ì¤Î¿¤ÓÎ¨¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬»Ô¤Î½»ÂðÃÏ¤Ï¡¢¾å¾ºÎ¨¤¬2¡¦3¥Ý¥¤¥ó¥È½Ì¾®¤·¤Æ°ìÉþ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·úÃÛ»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤ÇÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5598Ëü±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê40¡ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¶á¹Ù¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÙÍµÁØ¤äÅê»ñÌÜÅª¤Î¹ØÆþ¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ÏÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÈÎÇä¸Í¿ô¤¬¿¤Ó¤º¡¢¶õ¤¼¼¤¬»Ä¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼è°ú²Á³Ê¤ä¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î²ÈÄÂ¤â¾å¾º·¹¸þ¤À¡£Ê¡²¬»Ô¤ÏÅìµþ¤ÈÈæ¤Ù¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤Î°Â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£½»µïÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô¤Î³èÎÏ¤ò¤½¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô¤ËÂå¤ï¤ê¡¢½»ÂðÃÏ¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþ23¶è¤À¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1²¯3ÀéËü±ß¤Ë¾å¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â¼ýÆþ¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¼Â¼û¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Å¾ÇäÌÜÅª¤Î¹ØÆþ¤¬¹âÆ¤Î°ì°ø¤À¡£¼ûÍ×¤Î¶¯¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÅÔ¿´¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ²È¤¬³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍÞÀ©¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤ÏÍÆÀÑÎ¨¤ÎÆÃÎã¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢5Ç¯´Ö¤ÏÅ¾Çä¤·¤Ê¤¤ÆÃÌó¤ò¹ØÆþ¼Ô¤È·ë¤Ö¤è¤¦ÉÔÆ°»º¶¨²ñ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡Ì±´Ö¼è°ú¤Ë¹ÔÀ¯¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²áÇ®¤¹¤ëÅê»ñ¤Ø¤Î¤±¤óÀ©¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤ÏÄã¤¤¡£±ß°Â¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï³ä°Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÅÔ¿´¤Î½»Âð²Á³Ê¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÄÂÎÁ¤Î¾å¾º¤ò¸«¹þ¤à³¤³°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂç·¿¼è°ú¤â³è¶·¤òÄè¤¹¡£º£¸å¤âÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯·×²è¤¬¤¢¤ë¡£½»ÂðÃÏ¤È¾¦¶ÈÃÏ¤Î¼ûÍ×¤¬²áÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¹âÆ¤¹¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝºö¤¬ÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢Åêµ¡ÌÜÅª¤Î¹ØÆþÍÞÀ©¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÌó¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ä¹ñ²ñ¤Ç¤â¡¢Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤ÎÀ§Èó¤ò´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
