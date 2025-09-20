57ºÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢TV¤Î»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤Æ´ôÉì¤«¤é¾åµþ¡¡66ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿Éã¤ÎºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤¹
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶áÆ£¥µ¥È¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¶áÆ£¥µ¥È¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¸½ºß57ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃåÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÃåÊª°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶áÆ£¡£º£Ç¯¡¢Èþ¤éÅç²ÆìÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²Æì¤Î¹È·¿¤ÎÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢20ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ËÊì¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ë¬ÌäÃå¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿ÃåÊª¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¹ñÊõ¤¬¿¥¤Ã¤¿ÂÓ¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤ÎÃåÊª¤â»ý»²¤·¡¢¹õÌø¤ÈÃåÊªÃÌµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£
´ôÉì½Ð¿È¤Î¶áÆ£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÉã¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¶áÆ£¤¬Î©¿È½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¶î»È¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤¬66ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÆ£¥µ¥È¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
