¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¡¢¡ÈÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¡É¥ê¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥¶¡¼¥¹¥×¡¼¥ó¤Î¡ÖËÜÌ¾¡×¤Ë¶ÄÅ·
¡Ö¥¶¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤È¥ê¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥¶¡¼¥¹¥×¡¼¥ó¤¬¡¢¥é¥Ã¥É¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤Î´ë²è¡Ö»ä¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¾ð¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤¬¡Ö¥í¡¼¥é¡¦¥¸¡¼¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¡Ö¥í¡¼¥é¡© Ã¯¤è¤½¤ì¡© ¥í¡¼¥é¡¦¥¸¡¼¥ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡×¤È¶ÃØ³¡£¡Ö¥ê¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤Ê¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö¥í¡¼¥é¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¥¹¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¡Ø¥ê¡¼¥¹¡Ù¤òÁª¤ó¤À¤Î¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥ê¡¼¥¹¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç·ÝÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¡¼¥¹¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ê¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤¹¤ë¤È¥ê¡¼¥¹¤Ï¡Öº£Æü½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ï¡£J.J.¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÂ¨¶½¤Ç¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÄó°Æ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
