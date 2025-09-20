¥é¥ó¥Á¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡ã²óÅú¿ô 38,688É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè294²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥é¥ó¥Á¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
ºÚ¤Î²Ö¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥Ñ¥¹¥¿
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼ 160g
±ö 16g
¥¢¥µ¥ê(º½½Ð¤·) 1¥Ñ¥Ã¥¯
ºÚ¤Î²Ö 1/2Â«
¥Ð¥¿¡¼ 15g
¼ò Âç¤µ¤¸ 3
ÀÖÅâ¿É»Ò(ÎØÀÚ¤ê) 1/2ËÜÊ¬
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 2
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥¢¥µ¥ê¤Ï³Ì¤È³Ì¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÀö¤¤¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Ï¼´¤Î¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
3¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë±ö¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ÂÞ¤Î»ØÄê»þ´Ö¤Î2Ê¬Á°¤Ë(2)¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢1Ê¬¸å¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
4¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¼ò¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¡¢¥¢¥µ¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æ³¸¤ò¤·¡¢¥¢¥µ¥ê¤Î¸ý¤ò³«¤«¤»¤ë¡£
5¡¢(4)¤Ë(3)¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¥µ¥Ã¤È¤«¤é¤á¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
