¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡³Æ¸õÊä¼Ô¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤¿³³¤Ã¤×¤Á¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬9·î22Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜ²¼¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÀèÆ¬¤òÁè¤¦¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë¤È¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê64¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¿Ø±Ä¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Àï¤¤Êý¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡9·î13Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Çò¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤«¤é¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ÏÇ»¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÁõ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£¿Ü²ì»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡¢ÃÏ¸µ¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤é¤È¤Î²ñ¹ç¡£¾®Àô»á¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢²¡¤·¤«¤±¤¿Ìó60Ì¾¤Îµ¼Ô¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò°ìÊÍ¡Ê¤¤¤Á¤Ù¤Ä¡Ë¤¹¤ë¤ÈÌµ¸À¤Î¤Þ¤Þ²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¡£Èó¸ø³«¤Î²ñ¹ç¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¡¢Èà¤Ï¤Ä¤¤¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Ë²¿¤â¸ì¤é¤Ì¤Þ¤Þ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¡¢¾®Àô»á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸å±ç²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»á¤Ï³µÎ¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¡È·è°Õ¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òºÆ¤Ó°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¹ñÌ±¤¬ºÇ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊª²ÁÂÐºö¤ä¼£°ÂÂÐºö¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤Î²ò¾Ã¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤Î²¼¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤È¶¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë½ÐÀÊ¼Ô¤ÏËüÍë¤ÎÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤ë·Á¤Ç»¿°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¾®Àô»á¤Î½ÐÇÏ¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÀµ¼°¤ËÎ»¾µ¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔ½ÐÇÏ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡Ò¾®Àô»á¡¢ÁíºÛÁª½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡Ó¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬ÍâÆü¤Î»æÌÌ¤ËÌö¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤Ç½ÐÇÏ¤ÈÉÔ½ÐÇÏ¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Öµì¹¨ÃÓ²ñ¸µ²ñÄ¹¤Î¸Å²ìÀ¿¸µ´´»öÄ¹¡Ê85¡Ë¤Ï°úÂà¸å¤â¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¤Î¸å¸«¿Í¤È¤·¤Æµì¹¨ÃÓ²ñ¤Ë°ìÄêÄøÅÙ±Æ¶Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸Å²ì»á¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¡¢¾®Àô»áÂ¦¤Ë½ÐÇÏ¼Âà¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢ÎÓ¿Ø±Ä¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¾®Àô»á¤Ï¡ÈÎÓ¿Ø±Ä¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë¡É¤È¤ÎÏÃ¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ë¡È¾ðÊóÀï¤À¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÇÀ¿å¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¤ÏÄ¾¶á¤Þ¤Ç¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢¤Î¹ñºÝ²ñµÄ½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¡¢9·î²¼½Ü¤ËË¬ÊÆ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤À¡£9·î²¼½Ü¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁªµóÀï¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤ÏË¬ÊÆ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉÔ½ÐÇÏ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
ºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¾®Àô»á¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£13¡Á14Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡Ö¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Î29¡ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Ï25¡ó¤ò³ÍÆÀ¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ë¤È¹â»Ô»á¤Î28¡ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢¾®Àô»á¤¬33¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¾®Àô»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅö½é¤³¤½¿Íµ¤¤ÇÀè¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÃæÈ×¤Ç¼ºÂ®¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢Æ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ì¤è¤¦¡¢º£²ó¤Ï¿Ø±Ä¤ÎÉÛ¿Ø¤äÀ¯ºöÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¡Ê69¡Ë¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹½¢Ç¤¤Ç¤¹¡£Á°²ó¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ç¤ÏÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ°ìÌåÃå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄÀ»»Ò¸µÁíÌ³Áê¡Ê65¡Ë¤ò¿Ø±Ä¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥ª¥ì¤ÎÌòÌÜ¤À¡É¤ÈÉðÅÄÎÉÂÀ¸µÁíÌ³Áê¡Ê57¡Ë¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç·èÃå¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö²ÝÂê¤ÏÊÝ¼éÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£²ó¤ÏÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¾®Àô»á¤Î²ÝÂê¤ÏÊÝ¼éÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢²ÃÆ£»á¤ÏÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¸üÏ«Áê¡¢¿ûÀ¯¸¢¤Ç¤ÏÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÝ¼é·ÏµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ØÁÏÀ¸ÆüËÜ¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¿Ø±Ä¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ÐÊÝ¼éÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¡Ê76¡Ë¤¬¤«¤Í¤Æ¿Æ¤·¤¤²ÃÆ£»á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¤Ç²ÃÆ£»á¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤òÌÏº÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20Ì¾¤Î¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤³¤ó¤Êµ¤¤ÎÁá¤¤ÏÃ¤â¡£
¡Ö²ÃÆ£»á¤¬²¿¤Î¸«ÊÖ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¡È¾®ÀôÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Ê¤é²ÃÆ£´´»öÄ¹¤À¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ï¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¼ÂÌ³ÌÌ¤òÃ´¤¦Ãæ¿´Åª¿ÍÊª¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤Ï¾®ÁÒÕò¿®¸µ¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¡Ê44¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¼°æ±Ñ¼ùÁ°´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ê45¡Ë¤é10Ì¾¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¼ã¼ê¤¬½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿û¥°¥ë¡¼¥×¤äÌÚ¸¶À¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ê55¡Ë¤é¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÁÒ»á¤¬¤ï¤¬Êª´é¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Ø±ÄÆâ¤Ë¤¢¤Ä¤ì¤¤¬À¸¤¸¤¿¡£º£²ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇºòÇ¯¤ÎÁíÁªµó¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®ÁÒ»á¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÌÚ¸¶»á¤¬Åö½é¤«¤éÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÀ¯ºö¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Á°²ó¡¢¾®Àô»á¤ÏÀ¯ºö¤ËÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤È²ò¸Ûµ¬À©´ËÏÂ¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ÅÞ°÷¤äÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤Î°ìÉô¤«¤éÉÔ¶½¤òÇã¤Ã¤¿¡£¿ØÍÆ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤³¤¦¤·¤¿À¯ºöÌÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àô¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¾®Àô»á¤ÏÀ¯ºö¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Éã¿Æ¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¡Ê83¡Ë¤¬¡¢Í¹À¯Ì±±Ä²½¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¿¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð²ò¸Ûµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Á°²ó¤ÏºâÌ³¾Ê½Ð¿È¤ÎÂ¼°æ»á¤¬ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£ÅÙ¤ÏÆ±¤¸ºâÌ³¾Ê½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ëÌÚ¸¶»á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿Ø±Ä¤ò¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑÂÐºö¡¦Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¼çÍ×À¯ºö¤Ë·Ç¤²¤ëÊý¸þ¤Ëµ°Æ»½¤Àµ¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¡×
¡¡¤À¤¬Á°²ó¡¢¾®Àô»á¤¬¼ºÂ®¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¯ºöÌÌ¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Ø±Ä¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ø±Ä¤Ï¸øÌ³¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ¤ÏÀ²ñ¤Î²ó¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ö¾®Àô»á¤ÏÅÞ»°Ìò¤ä½ÅÎÌµé³ÕÎ½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ä¶Áê¤ÈÇÀ¿åÁê¤È¤¤¤¦·ÚÎÌµé³ÕÎ½¤ª¤è¤ÓÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Î·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤â¸þ¤¹ç¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¾®Àô»á¤ËÆüËÜ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¸þ¤¤Ïº¬¶¯¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤ß¤³¤·¤òÃ´¤®¾å¤²¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡×
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÌÌ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¾®Àô»á¤ÏÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë5ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È1ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¶áº¢¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶ËÎÏÌë²ñ¹ç¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤ÐË»¤·¤µ¤ÏÇÀ¿åÁê¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½µËö¤â¸øÌ³¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂìÀî¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡À¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£Æ×É×»á¤Ï¼ê¸·¤·¤¤¡£
¡Ö¾®Âô°ìÏº»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹»þÂå¡¢¸Î¡¦³¤Éô½Ó¼ù»á¤ò¼óÁê¤ËÃ´¤®¾å¤²¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ø¤ß¤³¤·¤Ï·Ú¤¯¤Æ¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëµÄ°÷¤¿¤Á¤â°ì½ï¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤ß¤³¤·¤òÃ´¤®¾å¤²¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡×
¡¡¸åÊÔ¡Ú¤Ê¤¼¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Èµì°ÂÇÜÇÉ¤Ï¿ÍÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡¿Ø±Ä¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ò¡×¤ÎÀ¼¤¬¡Û¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁíºÛÁª¥ì¡¼¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¹â»Ô»á¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î25Æü¹æ ·ÇºÜ
