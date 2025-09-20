¡Ö¥Ø¥ó¤ÊÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¤è¤ê¸ÌÀ¡×¤ÊÀ¸¤Êý¤È¤Ï¡©¡¡ÃæÀî½ß°ìÏº¤¬¼«Í³ËÛÊü¤ÊÍ§¿Í¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤«¤ë¤«¤éºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÎÁÍý¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Ø¥ó¤ÊÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¤è¤ê¸ÌÀ¡×¤Ê¿¦¶È¤È¤Ï¡©
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤½¤Î¼ê´Ö¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë»þ¤Ë¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¤¢¤á¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó30Ê¬ßÖ¤á¤ë¡×¤Ã¤Æ¤Ê¼ê½ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡¢¥¬¥¹Âå¤â¤«¤«¤ë¡£
¡¡30Ê¬ßÖ¤á¤¿Êý¤¬ËÜÅö¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°µÎÏÆé¤Ç·Ü¤Î¼ê±©¸µ¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤à¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¢¤á¿§¤Ë¤·¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï±Æ¤â·Á¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤±¤¿¼ê´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£
¡¡¤³¤Î¼ê½ç¤òÈ´¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»þ´Ö¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅ¬Åö¤Ç¤¹¡£¥¿¥Þ¥Í¥®¤òßÖ¤á¤ëºÝ¤Ï¥®¡¼¡Êµí¡¦¿åµí¡¦¥ä¥®¤ÎÆýÍ³Íè¤Î»é¡Ë¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥ì¥·¥ÔËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤·ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¥µ¥é¥ÀÌý¤Ç½½Ê¬¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö»ÍÆÇÈ´¤¡×¤È¤ä¤é¤Ç¡¢¿¢ÊªÌý¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤È¾§¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¼çÄ¥¤Ï»õ²ç¤Ë¤â¤«¤±¤º¤Ç¡ª
¡¡¥¦¥³¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¦¥¯¥ß¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò1¡§1¡§1¤Î³ä¹ç¤ÇÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ªºîË¡¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤¤¤Á¤¤¤ÁÎÌ¤ë¤Î¤Ï¼ê´Ö¤Ê¤Î¤Ç¥Æ¥¥È¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤¬Éº¤¦¿·Âçµ×ÊÝ¤Î¥Ï¥é¡¼¥ë¿©ºàÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢³Æ¼ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò1ÂÞ200±ßÄøÅÙ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÇã¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÁÛÁüÌµÍÑ¡£¥Ç¥£¥ë¡¢¥¯¥í¡¼¥Ö¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó¡¢¥«¥¤¥¨¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¯¥ß¥ó¥·¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¥¨¥¤¥ä¤ÈÆþ¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥µ¤ÈßÖ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤ÆÎÁÍý¤Î¾ÊÎÏ²½¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤â¤É¤¦¤ä¤éÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤Îºòº£¡¢Âç³Ø¤Ï¿ïÊ¬¤ÈÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÐº¹ÃÍ50¤°¤é¤¤¤Î»äÎ©Âç¤Î¹ñºÝ¥Ê¥ó¥È¥«¥«¥ó¥È¥«³ØÉô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤ë¤«¤â¡£¤³¤ì¡¢¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤È³ØÎò¤¬¿ÍÀ¸¤ÇÌòÎ©¤Ä¤«¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢ºÇ¶á¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¿¦¿Í¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£¿¦¿Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Æ«·Ý²È¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤·¿¦¿Í¤ä¥Ï¥ó¥À¥´¥Æ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥À¥´¥Æµ»½Ñ¼Ô¤Ç¡Ö°ì¿Í¿ÆÊý¡×¤ÎS»á¤È¤Ï6·î¤Ë²¿ÅÙ¤â°ì½ï¤ËÄà¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âµé¤Ê¥È¥è¥¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ò¶î¤ê¡¢¿·¤·¤¤Äà¤ê´È¤Ê¤ó¤«¤â¥Ð¥ó¥Ð¥óÇã¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ê¤ê±©¿¶¤ê¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¤É¤¦¤â2·î¡Á5·î¤Ë¤«¤±¤Æ»Å»ö¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÁêÅö¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç6·î°Ê¹ß¤Ï¡¢·î¤Ë10Æü¤Û¤ÉÆ¯¤¯¤À¤±¤ÎÍª¡¹¼«Å¬À¸³è¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤â¡¢10Æü´Ö¤Ç°ìÈÌÅª¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤è¤ê¤è¤Û¤É²Ô¤¤¤Ç¤¤¤½¤¦¡£
¡¡¥¢¥Ê¥´¤ä¤é¥¹¥º¥¤ä¤é¤òÂçÎÌ¤ËÄà¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Îø¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÄà²Ì¤ò´®Ç½¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ê¤òÈ´¤¤¤ÆÌ¯¤ÊÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¤è¤ê¡¢µ»½Ñ¤ò¥µ¥Ã¥µ¤È¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤Û¤É¸ÌÀ¤«¤â¡£
¡¡S»á¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ê¤ë¶âËþ¿ÍÀ¸¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹©¶È¹â¹»¤Ç¥Ï¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢18ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡AI¤¬È¯Ã£¤·¤è¤¦¤¬¡¢AI¤Ï¤¹¤·¤ò°®¤ì¤º¡¢¥Ï¥ó¥À¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¿¦¤Ï¶¯¤·¡£¤È¤Ï¤¤¤¨µ»½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ï¼ê¤òÈ´¤±¤º¡¢¤½¤³¤¬¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî½ß°ìÏº¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡£ÇîÊóÆ²¤Ç´ë¶È¤ÎPR¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2001Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£»¨»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¡ÖTV¥Ö¥í¥¹¡×ÊÔ½¸¼ÔÅù¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¦¥§¥Ö¤Ï¥Ð¥«¤È²Ë¿Í¤Î¤â¤Î¡Ù¡Ø¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ð¥«¡Ù¡Ø¥¦¥§¥Ö¤Ç¥á¥·¤ò¿©¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¡£
¤Þ¤ó¤¤Ä
1975¡Ê¾¼ÏÂ50¡ËÇ¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³Øéº½Ñ³ØÉôÂ´¡£¥Ö¥í¥°¡Ö¤Þ¤ó¤·¤å¤¦¤¤Ä¤³¤Î¥ª¥ê¥â¥Î¤ï¤ó¤À¡¼¤é¤ó¤É¡×¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢Ì¡²è²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¢¥ëÃæ¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡Ø¥Ï¥ë¥â¥ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î18Æü¹æ ·ÇºÜ