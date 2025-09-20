¡ÖÉ÷¿å»Õ¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¿Í¤â¡Ä¡¡°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¥¦¥ï¥µ¤Î¡ÈÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ÇÉ¡É¤È¤Ï¡©¡¡¡ÖÉÔ¿®Ç¤¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Îºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÄ²ñ¤¬²ò»¶¤·¡¢ÁªµóÀï¤¬¼Â¼Á¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅÄµ×ÊÝÇÉ¡×¤È¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë7¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
7¿Í¤Î¡ÈÅÄµ×ÊÝÇÉ¡É¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤òÁË»ß
¡¡10·î12Æü¤Ë¹ð¼¨¤ò·Þ¤¨¤ë°ËÅì»ÔµÄÁª¡Ê19ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ»æµ¼Ô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÄê¿ô20¤ËÂÐ¤·¡¢2Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁªµó¤Ç¤Ï·×30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÇÁè¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²ò»¶Á°¤Î»ÔµÄ¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤¯¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Ç¸ÉÎ©Ìµ±ç¤À¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î±ç·³¤È¤Ê¤ë¸õÊä¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡×
¡¡9·î1Æü¤ËÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏµÄ²ñ²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢±äÌ¿¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·Áªµó¸å¤Î¿·µÄ²ñ¤ÇºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Æ°¼º¿¦¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¡¢
¡ÖºÆÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ²Ä·è¤Ë¤Ï¡¢»ÔµÄ¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î½ÐÀÊ¤È²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÔµÄ¤¬ºÇÄã7¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÐÀÊÍ×·ï¤ÏËþ¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔ¿®Ç¤¤òÁË»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢Á°ÉûµÄÄ¹¤ÎÀÄÌÚ·ÉÇî»á¡Ê54¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÈÅÄµ×ÊÝÇÉ¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸õÊä¤¬4¿Í½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÉ÷¿å»Õ¡É¤Ë¡È¥¤¥¹¥é¥à¸¦µæ¼Ô¡É
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢°ËÅì»ÔÆâ¤Ç¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤ò±Ä¤ß¡¢¡ÖÉ÷¿å»Õ¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë60Âå¤Î½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅÙ¡¹¡¢»ÔÄ¹¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òºÜ¤»¡¢8·î¤Ë¤ÏÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¿Þ½ñ´Û¤ä¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀßÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÒÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ó¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥í¥ó¼þÊÕ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼èºàµñÈÝ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¡£
¡¡2¿ÍÌÜ¤ÏÅìµþÂç³Ø¥¤¥¹¥é¥à³Ø¸¦µæ¼¼¤Ëºß³Ø¤·¤¿¡¢½÷À¤Î¥¤¥¹¥é¥à¸¦µæ¼Ô¡£Èà½÷¤â9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡Ò¡Ê»ÔÀ¯¤Î¡ËÀµ¾ï²½¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î°ËÅì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ó¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó»ÔµÄÁª¤Ë½Ð¤ÆÍîÁª¤·¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤â¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë°ì¿Í¤Ç¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÂ³Åê¤òµá¤á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤òÊç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç¹°Æ»Á°µÄÄ¹¤Ë¸ø³«¼ÁÌä¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÄÌÚ»á¡Ë
¡¡ËÜ¿Í¤ËÅÅÏÃ¤Ç¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÈÂØ¤¨¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÔµÄ¤â¡×
¡¡4¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤ëµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¼Â¤Ï»ÔµÄÁª¸å¤ËÅÄµ×ÊÝÇÉ¤Ø¤Î°ÈÂØ¤¨¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÔµÄ¤¬3Ì¾¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¦¤Á2¿Í¤Ï¼èºà¤Ë¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢Ì¾Á°¤Îµó¤¬¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ï¡¢
¡Ö»ÔÄ¹Áª¤Î»þ¤ËÈà½÷¤ò±þ±ç¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁª¸å¤Ë¸¸ÌÇ¤·¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë»¿À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤ÎÂÖÅÙ¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ì¤Ð»¿Æ±¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÈÅÄµ×ÊÝ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»áËÜ¿Í¤Ë¤âÉÔ¿®Ç¤°ÆÁË»ß¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ë²Ì¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ÈÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
