¡¡¡Ö¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¸µWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î°ËÆ£²íÀã»á¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£10·î25Æü¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSAIKOU¡ßLUSH¡×¤ÇÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé6°Ì¤Î¥¸¥ç¥ó¥ê¡¼¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê36¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé7°Ì¤ÇµµÅÄ3·»Äï¤Î¤¤¤È¤³¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê26¡áMR¡Ë¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï¤Ç¥µ¥¦¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë½é²óTKO¾¡¤Á¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¡£ÂÐ¤·¤ÆµþÇ·²ð¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¡¢¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡Ê7²óTKOÉé¤±¡Ë¡£º£Ç¯7·î¤Ë°æ¾å¾°Ìï¤È12·î27Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ëWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤âÂÐÀï¡Ê0¡½2È½ÄêÉé¤±¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¡ÖµþÇ·²ðÁª¼ê¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ï©Àþ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤ª¤â¤í¤¤¤«¤é¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ÇÂçÊª¿©¤¤¤ÇµµÅÄ²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢½Ü¤¬²á¤®¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï³ÊÆ®µ»Åª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¡£¤Ç¤â¥«¥·¥á¥í¤âµþÇ·²ð¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤«¤ë¤Ù¤¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¤È»×¤¦¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥·¥ç¡¼¤À¤è¤Í¡£Á´¤Æ¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£²ø¤·¤µËþÅÀ¤ÇÁ´Éô¤Ëµ¿Ìä¤¬ÉÕ¤¯¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ö¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¶¤é¤Î»þ¤è¤ê¤â°Â¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ºÇÄã¤Ç¤â8¡Á10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1182Ëü6569±ß¡ÁÌó1478Ëü3212±ß¡Ë¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ§¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä3Àï·ÀÌó¤Î2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£