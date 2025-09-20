µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û ´°Á´¥¬¥¤¥É¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡ª ¸«¤É¤³¤íŽ¥54Î¾¤â¤ÎÅ¸¼¨Ž¥¥¢¥¯¥»¥¹Ž¥ÎÁ¶âŽ¥SL¾è¼Ö¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿ÂÎ¸³¤Î¥³¥Ä¤â¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡Ë
µþÅÔ±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ´Æ»¤ÎÅÂÆ²¡ÖµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡×¡£Çß¾®Ï©¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö´Û¤Î³ÈÄ¥¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢2016Ç¯4·î¡ÖÃÏ°è¤ÈÊâ¤àÅ´Æ»Ê¸²½µòÅÀ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£SL¤«¤é¿·´´Àþ¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»»Ë¤òÊª¸ì¤ë54Î¾¤â¤Î¼ÂÊª¼ÖÎ¾¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¸«¤ë¡¢¤µ¤ï¤ë¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜÊª¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¡ÖSL¥¹¥Á¡¼¥à¹æ¡×¤ä¡¢±¿Å¾»Î¤Î·±Îý¤Ç»È¤ï¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£µþÅÔ±Ø¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¼þÊÕ¤Ë¤Ï´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤ò120%³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´°Á´¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¡¢°µ´¬¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¡¢ÎÁ¶â¡¢¤½¤·¤Æ»ÒÏ¢¤ì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤È¤Ï¡©¥³¥ó¥»¥×¥È¤È´ðËÜ¾ðÊó
2016Ç¯¡¢µþÅÔ¡¦Çß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡£¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÈÊâ¤àÅ´Æ»Ê¸²½µòÅÀ¡×¡£Å´Æ»¤ÎÎò»Ë¤ä°ÂÁ´¡¢µ»½Ñ¤ò¡¢¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û ³µÍ×¡Û
¡¦½»½ê¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è´Ñ´î»ûÄ®¡ÊÇß¾®Ï©¸ø±àÆâ¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á17:00¡ÊÆþ´Û¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦µÙ´ÛÆü¡§¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿åÍËÆü¡Ê¤¿¤À¤·½ËÆü¤ä³ØµÙ´ü´Ö¤Ï³«´Û¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/30¡Á1/1¡Ë
¡¦Æþ´ÛÎÁ¡§Âç¿Í¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë1,500±ß¡¢Âç³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸1,300±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¾®³ØÀ¸500±ß¡¢ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê¾å¡Ë200±ß
¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¡ÊËÜ¿Í¡ÜÉÕÅº¼Ô1Ì¾¡Ë¡§¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤Ê¤É¤ÎÄó¼¨¤Ç°ìÈÌ¤ÎÈ¾³Û
¢¨SL¡Ö¥¹¥Á¡¼¥à¹æ¡×¾è¼ÖÂÎ¸³¡§¹â¹»À¸°Ê¾å300±ß¡Ê3ºÐ¡ÁÃæ³ØÀ¸100±ß¡Ë
¢¨±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿ÂÎ¸³¡§1²ó100±ß¡Ê»öÁ°¹ØÆþ¤¬É¬Í×¡¢¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¤ÏÂÎ¸³Á°Æü¤Î20»þ¡Á¡¢¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂÎ¸³Æü¤Î1¥«·îÁ°¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë
¡ÖµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡
µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Ï¡¢JR»³±¢ËÜÀþ¡Êº·²åÌîÀþ¡Ë¡ÖÇß¾®Ï©µþÅÔÀ¾±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¡£µþÅÔ±Ø¤«¤é1±Ø¤Î¤¿¤á¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ±Ø¤«¤é»Ô¥Ð¥¹¤Ç¸þ¤«¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¡ÖÇß¾®Ï©¸ø±à¡¦µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´ÛÁ°¡×¥Ð¥¹Ää¤«¤é¤¹¤°¡¢¡ÖÇß¾®Ï©¸ø±à¡¦JRÇß¾®Ï©µþÅÔÀ¾±ØÁ°¡×¥Ð¥¹Ää¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤Ç¤¹¡£±¿ÄÂ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥Ð¥¹¤è¤ê¤âÅÅ¼Ö¤ÎÊý¤¬¤ª¥È¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Æü¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ä»Ô±Ä¥Ð¥¹Á´Àþ¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹¡¦µþºå¥Ð¥¹¡¦JR¥Ð¥¹¡Ê°ìÉôÏ©Àþ¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÃÏ²¼Å´¡¦¥Ð¥¹1Æü·ô¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢JR¡ÖµþÅÔ±Ø¡×Ãæ±û¸ý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤âÌó20Ê¬¡£2¥¥íÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤Ç¡¢Çß¾®Ï©¸ø±à¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ïºù¤ä¥Ä¥Ä¥¸¡¢½©¤Ï¹ÈÍÕ¡¢Åß¤ÏÇßÎÓ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢»¶Êâµ¤Ê¬¤Ç¸þ¤«¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤¬¤¢¤ëÇß¾®Ï©¸ø±à¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡ÖµþÅÔ¿åÂ²´Û¡×¤â¤¢¤ê¡¢Å·Á³µÇ°Êª¤Î¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ä¥¯¥é¥²¡¢¥¤¥ë¥«¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Æ±¿åÂ²´Û¤Î¤Û¤«¡¢µþÅÔ±Ø¶á¤¯¤Î¡ÖµþÅÔ¥¿¥ï¡¼¡×¡¢JR»³±¢ËÜÀþ¤äÍòÅÅ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡ÖÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡×¤Ï¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤È¤Î¥»¥Ã¥È·ô¤ÎÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¡Ö¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤«¤éÍ½Ìó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¥È¥¯¤Ë´Ñ¸÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÅ°Äì²òÀâ
µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Ï3³¬·ú¤Æ¤ÎËÜ´Û¤ä²°³°¤ÎÀð·¿¼Ö¸Ë¤ÈÅ¾¼ÖÂæ¡¢µþÅÔ»Ô»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿µìÆó¾ò±Ø¼Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ê¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á´54Î¾¤â¡ª ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÀð·Á¼Ö¸Ë¤Ï°µ´¬
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤«¤é¿·´´Àþ¤Þ¤Ç54Î¾¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢1914Ç¯·úÂ¤¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Î¡ÖÀð·¿¼Ö¸Ë¡×¤Ï°µ´¬¡ª µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢2015Ç¯¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¡ÖÇß¾®Ï©¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö´Û¡×¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤¬²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÖÅ¾¼ÖÂæ¡×¤È¤È¤â¤ËÎò»Ë¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌµ¸ÂÎó¼Ö¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿8620·Á¡ÊÄÌ¾Î¥Ï¥Á¥í¥¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¼£¡Á¾¼ÏÂ¤Ë³èÌö¤·¤¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö20Î¾¤¬ÊÝÂ¸¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡õ¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥×¥é¥¶¡¢ËÜ´Û¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅ¸¼¨¾ì½ê
¤½¤Î¤Û¤«¡¢±Ø¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²°³°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡×¤Ë12Î¾¡¢¡Ö¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥×¥é¥¶¡×¤Ë¤Ï¿²ÂæÆÃµÞ¡Ö¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ê¤É6Î¾¤òÅ¸¼¨¡£¹Âç¤Ê¿á¤È´¤±¤Î¡ÖËÜ´Û¡×¤Ë¤Ï¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤«¤é¿·´´Àþ¤Þ¤Ç12Î¾¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î±Ä¶ÈÏ©Àþ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ¸¼¨°ú¹þÀþ¡×¤Ë4Î¾¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÅ´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ
ËÜ´Û2³¬¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÊª¼ÖÎ¾¤ÎÌó80Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¡ÖÅ´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éý30¥á¡¼¥È¥ë¡ß±ü¹Ô¤10¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Ìó15Ê¬´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£Ä«¤«¤éÌë¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬ÌÏ·¿Îó¼Ö¤ÎÁö¹Ô¤ä²òÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¡¦ÃÏ°è¡¦²ñ¼Ò¤òÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÖÎ¾¤¬Áö¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£ÌÏ·¿Îó¼Ö¤Î±¿Å¾¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡¢¼ÖÎ¾Áö¹Ô±ÇÁü¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
SL¤Î¾è¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½¼¼Â
Àð·¿¼Ö¸Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Çß¾®Ï©¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö´Û»þÂå¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖSL¥¹¥Á¡¼¥à¹æ¡×¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤¬¸£°ú¤¹¤ëµÒ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¾øµ¤¤äÇá±ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±ýÉüÌó1¥¥í¤òÁö¹Ô¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¤¥Æ49·ÁµÒ¼Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢µÒ¼Ö¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£±¿¹Ô¤Ï1»þ´Ö¤Ë1²óÄøÅÙ¡¢¾è¼Ö·ô¤Ï³«´Û»þ´Ö¤ÈÆ±»þ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î±¿Å¾»Î¤Î·±Îý¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëËÜ³Êµ¡´ï¤Ë¤è¤ë¡¢ËÜ´Û2³¬¤Î¡Ö±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ºßÍèÀþ¤È¿·´´Àþ¤¬¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑ¤Ï1²óÌó10Ê¬´Ö100±ß¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1²óÌó10Ê¬´Ö100±ß¤Ç¡¢´ÛÆâ¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËWeb¤Ç¤Î¹ØÆþ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¤ÏÂÎ¸³Á°Æü¤Î20»þ¡¢¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂÎ¸³Æü¤Î1¥«·îÁ°¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Å´Æ»ÌÏ·¿¤Î±¿Å¾ÂÎ¸³¤ä¡¢ÀþÏ©ÅÀ¸¡ÍÑ¤Îµ°Æ»¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡Öµ°Æ»¼«Å¾¼ÖÂÎ¸³¡×¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤Î¤ß¡¢¿ÈÄ¹120¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡Ë¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤ÏÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡¢µìÆó¾ò±Ø¼Ë¤Ç¡ª
´Û³°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢1904Ç¯¡ÊÌÀ¼£37Ç¯¡Ë¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖµìÆó¾ò±Ø¼Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µþÅÔ»Ô»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¤±Ø¼Ë¤ÏÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤È¤·¤Æ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¯ºÝ¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5¤Ä¡¢¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¸áÁ°Ãæ¤Ï²°³°Å¸¼¨¤«¤é
º®»¨¤¬¾¯¤Ê¤¤¸áÁ°Ãæ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢SL¥¹¥Á¡¼¥à¹æ¤äÀð·Áµ¡´Ø¸Ë¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£»Ò¤É¤â¤âË°¤¤º¤Ë¾è¼ÖÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.Ãë¿©¤Ï´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç
ËÜ´Û2³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢JRµþÅÔÀþ¤äÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÎó¼Ö¤¬Áö¤ë»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¡×¡ÖÀþÏ©¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Å´Æ»¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©Æ²¼Ö¡¦¤ªÊÛÅöÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥ó¥ÁBOX¡×¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊÛÅö¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¿©Æ²¼Ö¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÖÆâ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.¸á¸å¤ÏÂÎ¸³·¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø
±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤äÅ´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢¸á¸å¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4. ¤ª¤à¤Ä¸ò´¹Âæ¤Î¤¢¤ë¼øÆý¼¼¤ò´°È÷¡¢¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â
´ÛÆâ¤Ç¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê´¥ß¥ë¥¯¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ý¥Ã¥È¤ä¤ª¤à¤Ä¸ò´¹Âæ¤Î¤¢¤ë¼øÆý¼¼¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ´Û2³¬¤Ë¤Ï·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬Í·¤Ù¤ë¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
5.ºÇ¸å¤Ï¤ªÅÚ»º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¡ª
Å´Æ»¥°¥Ã¥º¤ä¸ÂÄê¤Î¤ª²Û»Ò¤¬Â·¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÂç¿Íµ¤¡£¤ª¤Ç¤«¤±¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å´Æ»¤ÎÎò»Ë¤ä°ÂÁ´¡¢µ»½Ñ¤ò¸«¤Æ¡¦¿¨¤Ã¤Æ¡¦ÂÎ¸³¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ëµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ´Æ»¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ®½Å¤Ê¼Â¼Ö¤¬Â¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Ê¸²½ºâ·úÂ¤Êª¤¬¤¢¤ì¤ÐÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢À§ÈóÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
