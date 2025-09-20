¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëºÇ½ª²ó¡¡°Ë¿á¤ÎÌÜÅª¡¢ÐúÑ´»Ò¤ÎÀµÂÎ¤Ê¤ÉÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ë
¡¡Ý¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÐúÑ´»Ò¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ý¯°æ¤¬·º»ö¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ØÀêµò¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2024Ç¯¤Î¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤¬3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Ç¤Ïµ´¡¢¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤Ç¤Ï´³»Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ªÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍÅ²ø¤Î¤ªÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÍÅ¤¬500Ì¾¤Î¿Í¼Á¤ò¤È¤ê¡¢ÊüÁ÷¶É¤òÀêµò¤¹¤ë¡£
¡¡9·î20Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëËÜºî¡£Âè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¤¬¤·¤ã¤É¤¯¤í¡ÊÆ·¿å¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¤Ë·â¤¿¤ì¤¿·ÙÈ÷ÉôÄ¹¤Î²°Âå¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¾±¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂ©¤ò¤Ò¤¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÈÌ¼ã¡¦°Ë¿á¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ»¦¿Í¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉðÂ¢¤ÈÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÐúÑ´»Ò¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉðÂ¢¤Ë¡¢ÂçÏÂ¤ÏËÜÀ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½±¤¤¤«¤«¤ë¡£
¡¡°ìÊý¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢°Ë¿á¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡ÖNEWS FACT¡×ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢±âÈþÂçÃÒ¡Ê¸Í¼¡½Å¹¬¡Ë¡¢²ÌîÀ»Íå¡ÊÊÒ²¬Îé»Ò¡Ë¡¢¿¿ÆéÌî¡¹²Ö¡ÊµÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ë¤Î¡È»à¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡É¤¬Â³¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÅÜÞ¹¤ÎºÇ½ªÏÃ¡¢°Ë¿á¤¬¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÌ±¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿·×²è¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÐúÑ´»Ò¤ÎÀµÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤ËË½¤«¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¹¥È1Ê¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸å¤«¤é¤ÏHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êーÁ´2ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¡£¾ÜºÙ¤ÏºÇ½ªÏÃÊüÁ÷¸å¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë