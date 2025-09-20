Ý¯°ææÆ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡ÙÅÜÞ¹¤ÎºÇ½ª²ó¡ª¥é¥¹¥È1Ê¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë
Ý¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¡ÊÂè10ÏÃ¡Ë¤¬¡¢9·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÐúÑ´»Ò¤ÎÀµÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤ËË½¤«¤ì¤ë
9·î13ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¡¢¤¬¤·¤ã¤É¤¯¤í¡ÊÆ·¿å¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¤Ë·â¤¿¤ì¤¿·ÙÈ÷ÉôÄ¹¤Î²°Âå¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¾±¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂ©¤ò¤Ò¤¤È¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÈÌ¼ã¡¦°Ë¿á¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ»¦¿Í¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤ÈÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÐúÑ´»Ò¡Ê¤¯¤°¤Ä¤·¡Ë¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉðÂ¢¤Ë¡¢ÂçÏÂ¤ÏËÜÀ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½±¤¤¤«¤«¤ë¡£
°ìÊý¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢°Ë¿á¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡ÖNEWS FACT¡×ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢±âÈþÂçÃÒ¡Ê¸Í¼¡½Å¹¬¡Ë¡¢²ÌîÀ»Íå¡ÊÊÒ²¬Îé»Ò¡Ë¡¢¿¿ÆéÌî¡¹²Ö¡ÊµÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ë¤Î¡È»à¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡É¤¬Â³¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÜÞ¹¤ÎºÇ½ªÏÃ¡¢°Ë¿á¤¬¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÌ±¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿·×²è¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÐúÑ´»Ò¤ÎÀµÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤ËË½¤«¤ì¤ë¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¹¥È1Ê¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¢£Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êーÇÛ¿®·èÄê
ºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸å¤«¤é¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤ÎHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êーÁ´2ÏÃ¤Î¾Ü¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ÏºÇ½ªÏÃÊüÁ÷¸å¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ªTVer¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£Âè10ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
¡ÚÂ®Êó¡ÛÊüÁ÷¶ÉÀêµò»ö·ï¡¢½ªËë¡£Àï¤¤¤Î²Ì¤Æ¡¢»Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸÷¡×¤«¡Ö°Ç¡×¤«
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡¢ÉðÂ¢·º»ö¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÎ¢¤ÇÁà¤ë¡ÖÐúÑ´»Ò¡×¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿ÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÀÄµ´¡¦ÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤¬ËÜÀ¤ò¸½¤·¡¢ÉðÂ¢¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö½Æ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÉðÂ¢·º»ö¡×¡£ÉðÂ¢¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¸«¤»¤«¤±¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿ÂçÏÂ¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©
°ìÊý¡¢Çú»à¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¿Í¼Á¤¿¤Á¡£¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤¿ÅÔÃÎ»ö¸õÊä¡¦²Ìî¡ÊÊÒ²¬Îé»Ò¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÖÐúÑ´»Ò¤Ï¡Ä¡Ä²°Âå·ÙÈ÷ÉôÄ¹¤Ç¤¹¡ª¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Åö¤Î²°Âå¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤Ï¡¢¤¬¤·¤ã¤É¤¯¤í¡ÊÆ·¿å¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¤Ë·â¤¿¤ì¡¢Íµ»Ò¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤Î·üÌ¿¤Î½èÃÖ¤â¤à¤Ê¤·¤¯Â©¤ò¤Ò¤¤È¤Ã¤¿¡£½ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿ËÜ¾±¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤ÏÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¡¢»Ø´øËÜÉô¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤ë¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÈÌ¼ã¡¦°Ë¿á¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡ª¡£ÐúÑ´»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë²°Âå¤Ê¤Î¤«!? ¤½¤·¤Æ°Ë¿á¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡ÈºÇÂç¤ÎÁõÃÖ¡É¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡Ä¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù
Ëè½µÅÚÍË 21:00～
½Ð±é¡§Ý¯°ææÆ¡¡Èæ²Å°¦Ì¤¡¡²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¡Á¾ÅÄÎÍ²ð¡¡¤°¤ó¤Ô¤£¡¡óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¡»³¸ýÂçÃÏ¡¡¿¿»³¾Ï»Ö¡¡µµÅÄ²ÂÌÀ¡¡ËÌÂå¹â»Î¡¡µÈÅÄ²ê¿á¡¡µÜÉô¤Î¤¾¤ß¡¡µÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡¦ÂíÆâ¸øÈþ¡¦¥½¥Ë¥ó / Æþ»³°ÉÆà¡¡ÇðÌÚÍª¡¡¼ÇÂçÊå¡¡Æ·¿å¤Ò¤Þ¤ê¡¡½Ù²ÏÂÀÏº¡¡¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨ / ¹â¶¶¹îÅµ / ÊÒ²¬Îé»Ò¡¡Ê¡ß·Ï¯¡¡¸Í¼¡½Å¹¬ / µÆÃÓÉ÷Ëá
±é½Ð¡§ÂçÃ«ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§¡¡À¾Â¼Î»
µÓËÜ¡§Ê¡ÅÄÅ¯Ê¿
¼çÂê²Î¡§Snow Man¡ÖW¡×
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
