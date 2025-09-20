Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢1Æü¤ËÌó17Ëü¸ÄÇä¤ì¤ë¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤Ë¶ÃØ³¡ª¡Öñ²¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡£9·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤ËÌó17Ëü¸Ä¤âÇä¤ì¤ëÆÚ¤Þ¤ó¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò¤Õ¤¿¤ê¤¬¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¢£½Ë¡¦ÁÏ¶È80¼þÇ¯¡ª¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡Ö551Ë©Íé¡×¤Ï¡¢¡ÖÂçºåºß½»¼Ô¤¬Áª¤Ö¤ªÅÚ»º¡×¡ÖÅÔÌ±¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤ÂçºåÅÚ»º¡×¡ÖÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥íー¥«¥ë¥Á¥§ー¥óÅ¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«Ëý¤ÎÅ¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö551Ë©Íé¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÇÁÏ¶È80¼þÇ¯¡ª¡¡1945Ç¯10·î¡¢½ªÀï¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·î¸å¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ï·ÊÞ¤À¡£
º£¤ä¡ÈÂçºåÅÚ»º¤ÎÂåÌ¾»ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö551Ë©Íé¡×¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²æËý¤Ç¤¤º¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤ÎÆ»Ã¼¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡¦À¾ÅÄ¹¬¼£¤¬Ã´Åö¡£
¢£º´µ×´Ö¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¦¤Þ～¡ª¡×ÆüÂ¼¡ÖËÜÅö¤À¡¢¤¦¤Þ～¤¤¡ª¡×
¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿³ÑÀÚ¤ê¤ÎÆÚÆù¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ì¤ÐÆù½Á¤¬°î¤ì¡¢Â¾¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¸¥åー¥·ー¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎVTR¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢
1. ¤¢¤ëÈëÌ©¤Î¾ì½ê¤«¤é150Ê¬·÷Æâ¤Ë¤·¤«½ÐÅ¹¤·¤Ê¤¤¶Ã¤¤ÎÍýÍ³
2. Ì£¤ò»Ù¤¨¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥´µ»¡ª
3. ¥µ¥¯¥Ò¥àÀä»¿¡ª¡¡¥Þ¥Ë¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò»î¿©¡£¤Ò¤È¸ýËËÄ¥¤Ã¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¦¤Þ～¡ª¡¡ñ²¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢ÆüÂ¼¤â¡ÖËÜÅö¤À¡¢¤¦¤Þ～¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡É¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬·ã¿ä¤·¤¹¤ë¡È±£¤ì¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡É2¼ïÎà¤Î¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¶¯¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡Ö551Ë©Íé¡×¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤¿¥µ¥¯¥Ò¥à¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©
