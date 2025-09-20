¡Ú¿ÍÀ¸¤Ë¼ö¤¤¤¬¤«¤«¤ë¡Û¿¦¾ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë»þ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö5Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡½¡½¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤Ãø¼Ô¤Î»³¸ý¼þ¤µ¤ó¡£20Ç¯°Ê¾å¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡½¡½¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¥³¥ó¥»¥×¥È20¡Ù¡£¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬Èá»´¤Ê¾õÂÖ¡Ä¡×¡Ö40Âå¤ÇÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï·çÅÀ¤À¤é¤±¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤³¤¦¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¡Ö·Ð±Ä³Ø¡×¤Ç¹çÍýÅª¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é»³¸ý»á¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡§¾®Àî¾½»Ò¡Ë
¡ã¼ÁÌä¡ä
40Âå¤«¤é¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ï³«²Ö¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Ë·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤¬¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40Âå¤«¤é¤Ç¤â³«²Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤ä¥¹¥¥ëÉÔÂ¤Ç¹ÔÆ°¤Ë¤¦¤Ä¤»¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã»³¸ý¼þ»á¤Î²óÅú¡ä
40Âå¤«¤é¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë
¡Ö40Âå¤«¤é¤Ç¤â³«²Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²óÅú¤Ç¤¹¡£
40Âå¤«¤é¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²è²È¤Î¥´¡¼¥®¥ã¥ó¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢40ºÐº¢¤«¤éËÜ¶È¤È¤·¤Æ³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢²Ö³«¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤Î¤Ï´í¸±
¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÔ¹¬¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤ò°Å¼¨¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É°Å¼¨¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¿¤ÎÆÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ñ¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬¤È¤Ï¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬¤Ë¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¤ÇÆ°¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Ç¯¸å¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢15Ç¯¤ä20Ç¯Àè¤Ë¤ÏÊª½ñ¤¤È¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï½ñ¤¯Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤ÆËè½µ1ËÜ¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö»ñËÜ¤òÂ¾¤Î»ñËÜ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯½çÈÖ¤¬Âç»ö
¥Ñ¡¼¥È¤Ç»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ñ¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶âÍ»»ñËÜ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤ÏºÇ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Î¡Ö¥¥é¡¼¥¹¥é¥¤¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¶Íý¡×¤Î¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»þ´Ö»ñËÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¥ë¡¦ÃÎ¼±¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÅª»ñËÜ¡¢¼¡¤Ë¿®ÍÑ¡¦É¾È½¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ»ñËÜ¡¢¤½¤ì¤«¤é¶âÍ»»ñËÜ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö»ýÂ³Åª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¡×¤òºî¤ë¤Î¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½çÈÖ¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£»þ´Ö»ñËÜ¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¶âÍ»»ñËÜ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¸úÎ¨¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ë¤Ï·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¶âÍ»»ñËÜ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¥¹¥¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë»Å»ö¤ÈÎ¾ÎØ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¡Ë