¾®ÊÆ¤¬EV¤Î±¿Å¾¥¢¥·¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç11ËüÂæ¥ê¥³¡¼¥ë¡¢CEO¤ÎÂÐ±þ¤¬ÊªµÄ¡½Ãæ¹ñ

2025Ç¯9·î19Æü¡¢¾®ÊÆµ¥¼Ö¤¬Ãæ¹ñ¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¤Ë¥ê¥³¡¼¥ë·×²è¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£¥ê¥³¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ï24Ç¯2·î6Æü¤«¤é25Ç¯8·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡ÖSU7 ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ÉÈÇ¡×¤Î·×11Ëü6887Âæ¡£
Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥³¡¼¥ëÍýÍ³¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¤Î¹âÂ®¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¢¥·¥¹¥È±¿Å¾µ¡Ç½¤¬ÆÃÄê¤Î¶ËÃ¼¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÇ§¼±¡¢·Ù¹ð¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÐ½è¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾×ÆÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢ÂÐºö¤È¤·¤ÆOTA¡ÊOver The Air¡Ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÌµ½þ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿ÍÌ±ºâ¿Ö¤Ï¡¢¾®ÊÆµ¥¼Ö¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤¬Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¾®ÊÆÁÏ¶È¼Ô¤ÎÍë·³¡Ê¥ì¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¡ËºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬¥ê¥³¡¼¥ëÈ¯É½¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«¿È¤ÎÈùÇî¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¤Î·ï¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤°ìÊý¤ÇOTA¤Ë¤è¤ë½©¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤¼ÖÆâµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤òÀëÅÁ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê¸«Êý¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤º¡¢¡Ö¶§»ö¤òµÈ»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Ï¤º¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤òÍë»á¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®ÊÆµ¥¼Ö¤ä°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬º£²ó¤Î·ï¤òÃ±¤Ê¤ë¡ÖOTA¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Èâä¾®²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¤¬¡Ö·ç´Ù¼«Æ°¼ÖÀ½ÉÊ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÌ¿¤¸¤¿¶¯À©Åª¤Ê¥ê¥³¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢Íë»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤º¡¢¿·µ¡Ç½¤ÎÏÃ¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌäÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢¿×Â®¤Ë¥ê¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Î¾Ú¤À¡×¡Öº£²ó¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤ÏOTA¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢½¤Àµ¤Ç´°Î»¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥ÈEV¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÂÐ±þ¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¾®ÊÆµ¥¼Ö¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ï°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤È¤ÎÌ·½â¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²á¿®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë